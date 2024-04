L’arrivo sul mercato di Xiaomi SU7 ha sconvolto il settore automotive. Il primo veicolo elettrico del brand cinese è finalmente realtà e promette di rivoluzionare il modo in cui ci si relaziona alla mobilità elettrica.

Infatti, la vettura è una vera e proprio dimostrazione di forza che sottolinea la potenza tecnologica del marchio. Dopo appena tre anni dall’annuncio, Xiaomi ha presentato una vettura dal design ricercato, dalle prestazioni estremamente interessanti e dalla dotazione di bordo altamente tecnologica.

Questa combinazione di elementi, unita al marketing dell’azienda, sta dando i propri frutti. Il lancio di Xiaomi SU7 sta andando oltre le più rosee aspettative di Xiaomi. L’accoglienza da parte del pubblico è elevatissima, come dimostrano le ultime cifre condivise dal brand.

Xiaomi SU7, la prima vettura elettrica del gruppo, è appena stata lanciata sul mercato ma ha già stregato gli utenti cinesi

Nelle prime 24 ore dalla commercializzazione ufficiale, Xiaomi ha raggiunto quasi 89 mila unità vendute, con un conteggio ufficiale di 88.898 vetture. In media, si contano tra i 1.800 e i 2.000 ordini per negozio. Ricordiamo che le cifre si riferiscono esclusivamente al mercato Cinese, unica area in cui la SU7 è attualmente commercializzata.

Per far fronte a questa domanda così elevata, Xiaomi sta rivedendo i propri piani per cercare di aumentare la produzione. Inizialmente, il marchio stimava di produrre circa 3.000 veicoli entro marzo, arrivando a realizzare circa 6.000 unità al mese entro la fine dell’anno.

In questo modo, le linee produttive sarebbero potute arrivare a regime con il giusto tempo e con la giusta conoscenza dei processi. Tuttavia, l’enorme domanda ha comportato un’accelerazione imprevista. Xiaomi ha chiesto ai propri fornitori di intensificare il ritmo produttivo per raggiungere valori che si attestano sulle 10.000 unità al mese.

La produzione si concentrerà, in particolar modo, sui modelli top di gamma di SU7 ma anche a questi ritmi l’attesa per alcuni utenti sarà elevata. Al momento, alcuni futuri proprietari dovranno attendere circa sette mesi per mettersi al volante della nuova vettura elettrica.