Xiaomi SU7: l'auto elettrica che ridefinisce il modo di guidare

Xiaomi lancia ufficialmente sul mercato cinese la sua prima auto elettrica: la SU7. Dopo mesi e mesi di attesa, l’azienda cinese ha finalmente svelato i dettagli su questo dinamico modello, permettendoci di scoprirne il design, le specifiche e anche i prezzi associati ai diversi modelli.

La SU7 della Xiaomi ha linee flessuose che caratterizzano un design elegante ed al tempo stesso moderno. La silhouette, da qualsiasi punto si guardi, appare come un’opera d’arte di pure aerodinamicità. Le dimensioni sono di 4.997 mm per quanto concerne la lunghezza, 1.963 mm per la larghezza e 1.455 mm per altezza. Questa grandezza va a riflettere l’aspetto che dovrebbe avere una berlina di fascia alta. L’attenzione allo sviluppo dell’aerodinamica ha portato poi al raggiungimento di un coefficiente resistenza aerodinamica (cx) di 0,195 che, come alcuni appassionati sapranno, è un valore più che sorprendente.

Xiaomi SU7: interni e varianti dell’auto

All’interno, l’auto della Xiaomi riporta la modernità esterna, unita alla tecnologia di ultima generazione. Un grande display touch da 16.1 pollici domina tutto il cruscotto attirando subito l’attenzione. Il sistema supporta Apple CarPlay wireless, mentre un altro schermo da ben 56 pollici fornisce informazioni di navigazione attraverso la tecnologia Head-Up Display. Anche i passeggeri hanno il proprio display, anche se più piccolo rispetto agli altri.

La SU7 Xiaomi è disponibile in tre varianti: basica, Pro e Max. Ognuna di essa ha caratteristiche che la contraddistinguono dall’altra. La SU7 base possiede un singolo motore elettrico con trazione posteriore, una batteria da 73,6 kWh e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,28 secondi, mentre l’autonomia raggiunge i 700 km. Il modello Pro vanta una batteria più grande da 94,3 kWh, una potenza di 800 V e un’autonomia di 830 km (CLTC). Il Max, invece, si distingue dalle altre per la trazione integrale, il doppio motore elettrico e per l’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,78 secondi.

La SU7 è acquistabile per il pubblico cinese a partire da ben 215.900 yuan e la SU7 Pro a 245.900 yuan. La SU7 Max tocca la soglia dei 300.000 con 299.900 yuan. Le consegne delle auto inizieranno alla fine di aprile e inizio maggio, con una speciale edizione Founder’s Edition già in produzione per l’occasione. La Xiaomi SU7 regalerà prestazioni eccezionali a chiunque avrà la fortuna di acquistarla. Il debutto della società nell’industria automobilistica inizierà con il botto? Sarà disponibile sul mercato europeo? Per ora ancora non si sa.