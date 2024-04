TIM accusata da Elon Musk: ostacolerebbe le comunicazioni in Italia

Starlink, società del magnate Elon Musk, ha accusato la TIM riguardo l’accesso alla connettività satellitare in Italia. L’azienda dell’imprenditore sembra abbia presentato ben due esposti al Governo e ad AGCOM sostenendo che la TIM stia ostacolando la comunicazione nel Paese con alcune pratiche che non rispettano le normative sulla condivisione dei dati.

Le società in ballo sono hanno passato mesi a cercare di trovare una soluzione che risolvesse le divergenze, tuttavia non hanno raggiunto nessun accordo. La Starlink è convinta che le azioni adottate da TIM stiano creando degli ostacoli importanti che impediscono al proprio servizio di svilupparsi in Italia. Il servizio di Starlink si basa su una serie di satelliti in orbita bassa che inviano segnali agli utenti sulla Terra tramite la banda di frequenze Ku. Per garantire però che i segnali non interferiscano con le comunicazioni degli operatori tradizionali come TIM vi dovrebbe essere una cooperazione tra le società in questione, cosa che pare non accadere.

L’accusa a TIM: i dettagli della richiesta Starlink

La Starlink ha chiesto alla TIM le informazioni necessarie per il coordinamento, ma è stata respinta dall’operatore italiano. Il gestore ha specificato che i dati sono personali e sensibili per l’utenza e che riguardano anche la sicurezza nazionale. Non possono essere condivisi con facilità e la loro richiesta richiede tempo e risorse. La società di Musk ha preso la risposta come un rifiuto vero e proprio, accusandola subito di rallentare l’espansione del sistema tecnologico comunicativo in Italia.

La Starlink non accetta i “NO” e ha minacciato di ridimensionare i propri investimenti nel nostro Paese. Ha anche aggiunto che nel caso in cui non si dovesse giungere ad un’intesa in modo rapido con TIM, sposterà la propria attenzione su altre nazioni europee. Il portavoce di TIM ha prontamente respinto le accuse, specificando anche che il racconto dei fatti da parte della Starlink si asolo parziale ed ha continuato spiegando che le società sono ancora nel pieno della discussione degli accordi. Non hanno raggiunto ancora un esito.