Novità su WhatsApp: rivoluzionari aggiornamenti dell'app

Pian piano le novità su WhatsApp stanno arrivando a ripetizione, con lo scopo di distanziare la concorrenza. È davvero facile mettere in difficoltà le grandi aziende quando si tratta di introdurre nuovi aggiornamenti su una piattaforma così famosa e infatti WhatsApp sta facendo proprio questo.

Da un po’ di tempo a questa parte si parla dei nuovi aggiornamenti pronti ad introdurre funzionalità importantissime, peraltro molto desiderate dagli utenti. Una delle modifiche più importanti sta per arrivare per via di un’imposizione, quella dell’Unione Europea mediante il suo DMA.

Gli utenti di WhatsApp dovranno aspettarsi l’arrivo di altri messaggi provenienti da altre piattaforme direttamente in una sezione dedicata. Questa si chiama interoperabilità, ovvero quello che l’Europa impone a tutti gli utilizzatori dell’applicazione colorata di verde. Da un’altra piattaforma si potranno tranquillamente inviare messaggi su WhatsApp.

WhatsApp: si prepara l’arrivo di un nuovo aggiornamento per gli utenti

A breve sarà effettivo l’aggiornamento che introdurrà su WhatsApp l’interoperabilità. All’interno di una sezione dedicata gli utenti riceveranno i messaggi anche da altre piattaforme ma saranno loro a dover accettare. È proprio in questo modo che WhatsApp sta consentendo una vera e propria apertura, anche se sotto imposizione dell’Unione Europea. Bisognerà fare attenzione, siccome il contenuto dei messaggi non sarà controllato dalla crittografia end-to-end.

L’altra novità che finalmente è arrivata, per la gioia di chi ama a vedere i video tranquillamente una volta ricevuti in chat, è quella per riavvolgere e mandare avanti senza troppi problemi. Fino a pochi giorni fa, per andare avanti in un filmato o tornare indietro, era necessario usare il cursore nella barra in alto.

Ora finalmente gli utenti potranno usare il doppio tap a destra e il doppio tap a sinistra rispettivamente per mandare avanti o riavvolgere un video. Gli utenti di WhatsApp dovrebbero già aver ricevuto questa novità da qualche giorno.