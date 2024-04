Di recente, Microsoft ha annunciato un importante aggiornamento per gli utenti di Edge su Android. Questo riguarda la possibilità di installare qualsiasi estensione sul browser mobile. Una novità che rappresenta un significativo passo avanti, considerando che in passato era limitato a sole tre estensioni. Ora, invece, con i recenti sviluppi, gli utenti possono finalmente personalizzare la propria esperienza di navigazione con tantissime nuove estensioni disponibili.

Il processo per abilitare questa funzionalità non è immediato. Ma, seguendo alcuni semplici passaggi, sarà possibile godere di tutte le estensioni che desiderano sul proprio browser.

Estensioni Android, una piccola guida per le installazioni

In primo luogo, è necessario scaricare e utilizzare la versione Canary di Microsoft Edge per Android. Questa versione di test del browser, anche se soggetta a bug occasionali, è perfetta per sperimentare le nuove funzionalità. Una volta installata, bisognerà abilitare il flag “Android Extension” nelle impostazioni del browser. Questo passaggio è cruciale per consentire l’installazione delle estensioni.

Successivamente, è necessario attivare le opzioni per gli sviluppatori e individuare la voce “Extension install by id“. A questo punto, gli utenti possono inserire l’ID dell’estensione desiderata, ottenendolo dal sito ufficiale di MicrosoftEdge. Dopo aver fatto ciò, la nuova opzione verrà installata con successo e sarà immediatamente pronta all’ uso.

Tutto ciò contribuisce ad offrire un'esperienza di navigazione più personalizzata e adattabile alle esigenze di ciascuno. Il processo per abilitare le estensioni potrebbe sembrare complesso inizialmente. Ma i vantaggi derivanti dalla loro installazione giustificano pienamente lo sforzo. Ad ogni modo con l' azienda che continua a migliorare e aggiornare è probabile che in futuro questo processo diventi ancora più semplice e accessibile.