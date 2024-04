Le auto elettriche sono la nuova frontiera del mondo automobilistico e necessitano, al pari delle auto a motore endotermico, di manutenzione, così diversa ma allo stesso tempo così simile, se il motore e l’energia che muovono le auto elettriche sono diametralmente diverse da quelle standard, il resto è decisamente molto simile, le altre componenti infatti non cambiano.

Di conseguenza la manutenzione delle auto elettriche rimane la medesima di quella che siamo abituati a vedere, spariscono solo alcune componenti, ovviamente parliamo di quelle legate alla propulsione: imbiellaggio, distribuzione, iniezione carburante, impianto di scarico e abbattimento emissioni.

Ciò che cambia in modo radicale ovviamente sono la trasmissione, priva di cambio e la batteria che costituisce la componente più preziosa e fragile che compone l’auto elettrica.

Manutenzione auto elettrica

È facile intuire come nell’auto elettrica non troveremo pezzi di ricambio legati al motorie a scoppio, bensì solo filtri, elementi delle sospensioni, giunti, semiassi, pneumatici e spazzole tergicristallo.

La batteria che muove l’auto è la componente che non va assolutamente maneggiata dall’utente, solo mani esperte dal momento che lavora a tensioni elevate, stesso discorso vale per gli inverter, solo addetti esperti e qualificati, ciò che il proprietario della vettura può controllare è lo spessore del disco dei freni, lo stato degli penumatici, del filtro abitacolo e dello stato dei tergicristalli.

Gli penumatici nel dettaglio sono un oggetto di particolare interesse dal momento che si consumano mediamente di più e più rapidamente rispetto alle controparti montate sui veicoli a benzina/diesel, questo a causa della differente distribuzione della coppia e del maggiore peso della vettura.

Le auto elettriche sono in media più longeve, soprattutto motore e trasmissione, mentre per quanto riguarda i semiassi e i giunti, questi ultimi hanno anche costi simili a quelli di benzina/diesel, stesso discorso per dischi e pastiglie freni e per i braccetti delle sospensioni.