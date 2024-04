iPhone SE 4 di Apple: un nuovo design e l'arrivo del Face ID

Notizie direttamente provenienti dalla Cina alimentano l’entusiasmo di coloro che vedono nel marchio dalla mela morsa un simbolo di tecnologia e di avanzamento informatico. Le indiscrezioni trattano della nuova versione dell’iPhone SE 4 e pare che, secondo le parole di un produttore cinese di cover, sarà totalmente differente rispetto ai suoi predecessori. Si dice che abbandonerà per sempre Touch ID a favore del Face ID e che adotterà un design simile agli ultimi modelli di iPhone.

Sin dai primi rumor, in molti hanno parlato di un possibile iPhone SE 4 dall’aspetto quasi identico ai modelli più recenti Apple. Le prime immagini trapelate online sembrano confermare tale teoria. C’è da tener in conto che le foto contengono unità dummy e che non provengono da una fonte ufficiale: potrebbero essere realistiche quanto fasulle.

iPhone SE 4: nuovo design, singola fotocamera e grandi prestazioni

Dalle foto sul web, l’aspetto più evidente è l’assenza del Touch ID, che verrà sostituito dal Face ID. Gli utenti avranno così modo di sbloccare il telefono e autenticarsi rapidamente ed in maniera più sicura rispetto alla sola impronta. Le linee dell’iPhone SE 4 dovrebbero replicare gli ultimi modelli, soprattutto nella parte frontale, con cornici più sottili ideate per ospitare il sistema di Face ID.

Sul retro dello smartphone, dovremmo poi trovare una sola fotocamera. Questo aspetto è diverso rispetto alle versioni precedenti da più lenti, ma non vuol dire che sia meno potente, anzi. La fotocamera sarà di dimensioni maggiori rispetto all’iPhone XR e più in linea con le tecnologie recenti. Le immagini trapelate mostrano anche la mancanza del tasto “Azione” degli iPhone 15 e del nuovo “Capture button” del modello 16, con al loro posto l’interruttore per silenziare le notifiche e i pulsanti classici del volume.

Per quanto concerne le specifiche tecniche, gli esperti prevedono che l’iPhone SE 4 avrà un display OLED da 6,1 pollici ed una una batteria simile in autonomia a quella dello smartphone Apple di 14esima generazione. Se dovessero essere vere, tali caratteristiche permetterebbero agli utenti di usufruire di un device di alto livello con ottime prestazioni. Si conosce già la data di lancio? Inizialmente le previsioni indicavano il 2024 come l’anno x, ma la produzione delle cover in Cina potrebbe suggerire addirittura un possibile debutto nei prossimi mesi.