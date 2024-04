Un aspetto degli smartphone pieghevoli su cui Samsung rivolge la sua attenzione allo scopo di migliorare i suoi dispositivi è il peso. Quest’anno, stando alle voci più recenti, l’azienda potrebbe avere intenzione di produrre un Galaxy Z Fold 6 più leggero rispetto al modello precedente e anche più sottile.

Apportando alcune modifiche, il colosso sudcoreano punta alla realizzazione di dispositivi sempre più sofisticati, tramite i quali mantenere il suo posto di rilievo in un settore che, negli ultimi tempi, ha coinvolto un numero non indifferente di aziende.

Samsung mira a un Galaxy Z Fold 6 più leggero e sottile!

Rispetto al Galaxy Z Fold 5, il cui peso complessivo raggiunge i 253 grammi, il Samsung Galaxy Z Fold 6 peserà soltanto 239 grammi. La differenza potrebbe apparire minima ma si tratta di un primo passo fondamentale per raggiungere e probabilmente superare in futuro il traguardo raggiunto da Vivo, che con il suo Vivo X Fold 3 continua a essere l’azienda in grado di realizzare lo smartphone pieghevole più leggero di sempre, il cui peso raggiunge i 219 grammi.

Ice Universe, leaker da cui proviene la notizia, afferma, inoltre, che i cambiamenti non riguarderanno soltanto l’aspetto estetico e che Samsung aggiornerà i display presenti sul suo Galaxy Z Fold 6 introducendo un pannello esterno da 6,3 pollici e un display interno da 7,3 pollici, entrambi con risoluzione sensibilmente migliore rispetto al modello dello scorso anno.

Resta da scoprire se l’introduzione da parte di Samsung di un Galaxy Z Fold 6 Ultra tanto discussa negli ultimi giorni corrisponderà davvero alla realtà e, in tal caso, quali saranno i dettagli che renderanno lo smartphone inedito superiore rispetto alla versione standard.

Tutto tace, invece, riguardo il Galaxy Z Flip 6 che accompagnerà i dispositivi appena citati. Quasi sicuramente Samsung rivolgerà gran parte del suo impegno nel miglioramento del modello con chiusura a libro così da poter fronteggiare la concorrenza.