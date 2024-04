In un’ era in cui la sicurezza online è sempre sotto attacco, la tutela dei propri social media è fondamentale, e Instagram, il rinomato e popolare servizio di condivisione di foto e video, non fa eccezione. Proprietà di Meta, l’app offre una serie di strumenti progettati per garantire la salvaguardia degli utenti e delle loro informazioni sensibili.

Uno di questi è il “Controllo della Sicurezza“. Una caratteristica introdotta nel lontano 2021 che continua a svolgere un ruolo essenziale nella protezione dei profili personali. Tramite la quale è possibile esplorare e potenziare le misure di protezione del proprio account. In modo guidato e intuitivo. Uno degli aspetti più importanti di questo controllo è la possibilità di attivare l’autenticazione a due fattori. Essa richiede un ulteriore passaggio, oltre alla semplice password, per accedere alla propria area. Fornendo un livello extra di sicurezza contro accessi non autorizzati.

Instagram, sempre dalla parte delle persone

Ma non è tutto, Instagram, di recente, ha introdotto una nuova soluzione al fine di offrire un modo rapido e diretto per segnalare e risolvere eventuali problemi di accesso. Garantendo un processo di recupero efficiente e tempestivo.

La protezione del proprio profilo online però, non si limita solo a questo. Si estende anche al monitoraggio e alla gestione attiva degli ingressi alla nostra piattaforma e delle informazioni associate all’account. Attraverso la funzione “Verifica degli Accessi”, è possibile visualizzare un elenco completo dei dispositivi che si sono introdotti sui nostri social. In caso di rilevamento di device non riconosciuti o sospetti, è consigliabile agire prontamente cambiando la password. In più, è importante controllare regolarmente i contatti impostati per il recupero delle credenziali. Come numeri di telefono o indirizzi email, per assicurarsi che non siano stati modificati senza autorizzazione. Passaggi semplici ma cruciali che possono contribuire in modo significativo a garantire la sicurezza e l’integrità delle app per proteggere le preziose informazioni personali e la propria identità online. Continuate a seguirci !