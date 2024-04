La preoccupazione sulla nostra privacy online non deve mai permetterci di abbassare la guardia, considerando la facilità in cui si rischia di cadere vittime di sfruttamento dei dati da parte di malintenzionati. E’ importante rimanere vigili e prendere le adeguate precauzioni per evitare che la navigazione in rete si trasformi in un vero e proprio incubo.

Non accettare cookies dagli sconosciuti

Anche per questo, quando visitiamo dei nuovi siti web, dobbiamo fare molta attenzione alle richieste di autorizzazione al trattamento dei dati e ai vari banner che compaiono. È fondamentale leggere attentamente l’informativa sulla privacy, compresi i dettagli sui partner a cui i nostri dati potrebbero essere forniti se accettassimo, anche se questa, lo sappiamo, è un’operazione lunga e piuttosto noiosa di cui tutti faremmo volentieri a meno.

Alcuni siti non si limitano a utilizzare i cookie per la profilazione commerciale, ma vendono attivamente i nostri dati a terze parti, spesso società commerciali o broker di borsa che cercheranno successivamente di contattarci per scopi commerciali.

Questo rischio aumenta quando ci registriamo su nuovi siti, social network, piattaforme di e-commerce o streaming. Le lunghe condizioni di servizio spesso contengono informazioni dettagliate sul trattamento dei nostri dati, che non dovremmo ignorare.

Un errore comune è accettare queste condizioni senza leggerle, rischiando così di subire molestie da call center o, nei casi peggiori, di vedere i nostri dati venduti a malintenzionati.

Una protezione costante per la privacy

Per proteggerci, è essenziale leggere attentamente e creare password robuste, con combinazioni complesse di caratteri, e attivare la verifica in due passaggi quando possibile. Dovremmo evitare di utilizzare la stessa password per più account e fare attenzione a navigare solo su siti protetti da HTTPS e a non connetterci a reti Wi-Fi pubbliche senza una VPN attiva.

Se scarichiamo nuove app, è buona regola eseguire una scansione con antivirus e anti-malware, informarci sulla sicurezza e leggere attentamente le richieste e le informative prima di accettare le condizioni.

Infine, è consigliabile fare periodicamente una verifica online delle informazioni che circolano su di noi e non rispondere mai a messaggi sospetti che promettono offerte incredibili. Con queste precauzioni, possiamo proteggerci da spiacevoli sorprese online.