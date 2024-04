Android 14: novità aggiunte da Google e correzioni dei Bug

Google ha rilasciato ufficialmente la versione beta 2.1 di Android 14 QPR3. Si tratta di un aggiornamento creato soprattutto per la correzione dei numerosi bug riscontrati nella beta 2.0, pubblicata solo poche settimane fa.

La serie QPR di Google, rilasciata ogni tre mesi, solitamente introduce in modo anticipato nuove funzionalità del sistema operativo Android, permettendo agli utenti di sperimentare in anteprima le innovazioni senza dover per forza attendere la release ufficiale. La società avverte però che la versione beta potrebbe presentare ancora alcuni problemi, il che non la rende adatta all’uso quotidiano.

Il nuovo aggiornamento migliora la stabilità, le prestazioni della batteria e del sistema operativo ed introduce anche altre novità per gli utenti. La versione beta 2.1 di Android 14 QPR3 include ancora le patch di sicurezza pubblicate a marzo e è disponibile per diversi device con il sistema operativo, tra cui tutta la gamma Pixel di Google. Tra le tante novità introdotte con Android 14, troveremo suggerimenti dei widget con le icone delle app, la modalità per la visione in alta definizione per la webcam Android ed un nuovo pulsante “Done” nella sezione Bluetooth delle impostazioni rapide.

Android 14: le problematiche risolte da Google

Google ha risolto diversi bug che influenzavano varie funzioni di Android. Ha eliminato il problema relativo all’arresto anomalo del programma di avvio del dispositivo, ha risolto le anomalie della ricarica sui Pixel Tablet mentre sono collegati al dock e dello scorrimento dello schermo. Altri bug corretti riguardano i frequenti errori “L’applicazione non risponde”, i problemi di visualizzazione sugli smartphone Pixel Fold, le problematiche del backup delle impostazioni dello sfondo, il funzionamento del touch rapido per le app e molti altri malfunzionamenti che toccavano la connettività, le prestazioni e l’interattività.

Nonostante i così tanti miglioramenti apportati, Google ha dovuto temporaneamente disabilitare i download per le immagini OTA a causa di un problema di sideload che potrebbe causare l’avvio non corretto del dispositivo in uso.