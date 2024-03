Truffe online: come riconoscerle e i segnali da non ignorare

Le truffe proliferano sempre di più, diffondendosi tra gli utenti tramite diverse tecnologie. Dai social a WhatsApp, i criminali trovano sempre un modo per ingannare le proprie vittime, ma ciò che funziona sempre è la promessa di poter accedere a qualcosa di gratuito o a un regalo.

I malviventi fingono di essere grandi aziende come Amazon o anche SHEIN attirando l’utenza con immagini fasulle e occasioni imperdibili con cui acquistare oggetti senza spendere un soldo. Come molte altre truffe, anche queste però possono presentare dei segnali particolari che possono darci la possibilità di intravedere l’inganno prima che sia troppo tardi.

I segnali da tenere in considerazione per non cadere nelle truffe

Le truffe spesso cominciano, come detto poche righe prima, con la promessa di premi allettanti oppure con allarmi improvvisi ed anche poco plausibili. Nel secondo caso, ad esempio, potrebbe arrivare una mail sul proprio account che avverte di un presunto rischio finanziario e si consiglia all’utente di cliccare sul link allegato. Vi raccomandiamo di non fidarvi: le banche, autorità e le aziende non avvisano in questo modo nel caso ci fossero realmente problemi.

Altro segnale di evidenti truffe online è l’utilizzo di un linguaggio vago o scritto in un italiano scorretto grammaticalmente a causa delle traduzioni automatiche. Le truffe spesso includono anche dei pulsanti che invitano la persona a cliccare subito per risolvere prima una situazione di rischio o ottenere un premio immediato. I link sul quale si viene riportati sono solitamente contraffatti, quindi attenzione ad inserire i vostri dati personali.

I truffatori, come dice il detto, “ne sanno una più del diavolo”. Anche se ad un primo sguardo un sito web può sembrarvi legittimo perché totalmente identico a quello reale, cercate di controllare sempre attentamente l’URL nella barra degli indirizzi. Dalì vi accorgerete se la pagina è stata clonata. Se dovesse sorgere qualche dubbio sull’essere dinanzi una truffa e non si sa cosa fare, è meglio contattare direttamente l’azienda o l’istituzione coinvolta utilizzando i numeri specificati nei canali ufficiali per verificarne l’identità. Cercate di essere prudenti e di seguire i consigli elencati. Il pericolo può nascondersi dietro ogni link o messaggio.