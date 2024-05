Realme ha deciso di lanciare un nuovo smartphone in Italia di fascia entry level, parliamo di C65, device che incarna l’obbiettivo di coniugare due elementi spesso inaccostabili per un device, un prezzo decisamente accessibili ad una fluidità impeccabile, con un’esperienza d’uso a dir poco morbida e che si mantiene soddisfacente nel tempo.

Questo device sembra però nato per questo dal momento che ha la certificazione TÜV SÜD di fluidità per 48 mesi, 4 anni, la quale per questo segmento di mercato è decisamente una cosa più unica che rara.

Ebbene Realme ha recentemente annunciato la versione 5G di questo device con a bordo il SoC Dimensity 6300 di MediaTek e con Realme UI 5.0 basato su Android 14, da un punto di vista software, Realme promette due anni di aggiornamenti, mentre relativamente alla sicurezza ne garantisce tre.

Caratteristiche

Come per il fratello maggiore C67, anche C65 offre un display da 6,67″. Ha una risoluzione HD+, refresh rate a 120Hz e 625nit di luminosità di picco, per il comparto fotografico abbiamo invece posteriormente un design ad anelli con una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP all’interno del quarto anello, in piena simmetria con le fotocamere, c’è il flash LED, anteriormente abbiamo invece una fotocamera da 8MP.

Per il resto ecco le specifiche ufficiali:

memoria: 4/6GB di RAM + 6GB virtuali 128GB interna espandibile fino a 2TB

OS: Android 14, Realme UI 5.0 2 major update garantiti, 3 anni di patch sicurezza

Android 14, Realme UI 5.0 sensore impronte digitali: laterale

laterale resistenza: IP54

IP54 connettività: 5G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS: Galileo e GLONASS, Dual-SIM (Nano), jack 3,5mm

5G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS: Galileo e GLONASS, Dual-SIM (Nano), jack 3,5mm batteri a: 5.000mAh ricarica: 15W Quick Charge

a: 5.000mAh

Il prezzo sarà ovviamente variabile in base al taglio di memoria scelto per l’acquisto, ecco i vari settings disponibili:

4/64GB: circa 117 euro

4/128GB: circa 128 euro

6/128GB: circa 140 euro

Al momento il device però non è ancora disponibile in Europa ed i prezzi che vedete sono l’equivalente al cambio con il mercato di provenienza.