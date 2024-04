Nei giorni scorsi Samsung ha rilasciato l’aggiornamento della sua interfaccia utente personalizzata, One UI 6.1, che ha portato diverse novità nei dispositivi della casa coreana.

L’aggiornamento è estremamente importante perché porta all’integrazione di Galaxy AI, la nuova intelligenza artificiale di Samsung, su alcuni modelli come il Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 e Galaxy Tab S9, sia la versione Wi-Fi che quella 5G.

Galaxy AI porta sui dispositivi diverse incredibile funzionalità che potrebbero rivelarsi estremamente utili per gli utenti. Alcuni esempi sono Chat Assist per tradurre i messaggi in 13 lingue differenti, Transcript Assist per trascrivere degli audio, Live Translate per tradurre delle conversazioni direttamente durante le telefonate e la funzione Cerchia e Cerca che permette di disegnare un cerchio intorno a un’immagine per cercarla su internet.

Ma le novità di One UI 6.1 non finiscono qui e non riguardano solo l’intelligenza artificiale, seppur sia l’elemento principale del nuovo aggiornamento.

Infatti la nuova versione dell’interfaccia reintroduce una funzione persa con l’aggiornamento precedente: la protezione da burn-in.

Cos’è la protezione da burn-in reintrodotta con One UI 6.1?

Partiamo col spiegare in cosa consiste questo cosiddetto burn-in. Si tratta di un fenomeno che tende a verificarsi su alcuni particolari tipi di display, come gli OLED, ed è causato dalla ripetitività sullo schermo di alcune immagini, icone e loghi che vengono visualizzate anche per lunghi periodi, come l’orario o l’attivazione del Wi-Fi.

Il problema di questi elementi è che lasciano una specie di impronta, creando un effetto molto fastidioso da vedere. Per combattere questo fenomeno si utilizza la protezione da burn-in che permette a queste icone di ruotare leggermente impedendogli così di rimanere fisse per troppo tempo sullo stesso punto.

Questa funzione era stata eliminata con la versione One UI 6.0 dei mesi scorsi, ma Samsung ha deciso di reintrodurla con l’aggiornamento di questi giorni.