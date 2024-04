Elon Musk: nuovo progetto per X che include contenuti per adulti

Il magnate di Tesla, Elon Musk, è conosciuto da tutti per le sue visioni alquanto singolari e per le tante iniziative nel settore della tecnologia. Analizzando i suoi ultimi progetti sembra che nel prossimo futuro non si voglia limitare ad apportare cambiamenti nella sua azienda automobilistica o in SpaceX, ma che abbia l’obiettivo di espandere il proprio impero all’interno dei social media grazie ad un nuovo piano ideato per “X“. I rumor online suggeriscono che l’imprenditore prenderà spunto da altre piattaforme esistenti come YouTube e soprattutto Reddit.

Il progetto ha scatenato un piccolo scandalo. Perché? . Daniel Buchuk, ricercatore di Waiful specializzato nello sviluppo e nelle performance delle applicazioni, ha anticipato che X potrebbe presto avere una nuova funzionalità alquanto singolare. Si parla della possibilità che abbia presto community NSFW (Not Safe For Work). Di che si tratta? Di materiale per adulti. Tale opzione è stata scoperta anche da un altro ricercatore del social di Musk, che ha condiviso uno screenshot sui social mostrante un’etichetta chiara con la scritta “adult content” all’interno della sezione delle community.

Musk segue Reddit e inserisce materiale per adulti?

Una decisione del genere da parte di Elon Musk è di certo un’evoluzione per i suoi social network che ha introdotto le community ormai quasi tre anni fa. Queste ultime consentono agli utenti di pubblicare post all’interno di alcuni sottogruppi basati su specifici interessi, seguendo lo stesso modello di Reddit. Anche su Reddit, infatti, ultimamente sono presenti molte community che pubblicano contenuti destinati a un pubblico adulto. Sembra quindi che con tale decisione, Musk voglia avvicinare ancor di più l’ex Twitter a questa piattaforma, prendendone spunto ancora una volta.

Per ora non ci sono ancora informazioni chiare sulla possibile data del rilascio delle funzionalità, ma già il solo sviluppo indica che Elon Musk potrebbe effettivamente essere intenzionato a regalare agli utenti del suo social media un’esperienza ancora più diversificata. L’unica cosa certa è che l’introduzione di questi contenuti precisi solleverà sicuramente discussioni e preoccupazioni riguardanti la moderazione e la protezione dei minori sulla piattaforma.