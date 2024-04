L’uso intensivo che si fa dello smartphone è una novità piuttosto recente nella storia dell’uomo, ma comune in una società dove è ormai diventato una parte integrante della vita quotidiana di milioni di persone. E’ sempre più difficile staccarsi dal proprio cellulare e trovare un giusto equilibrio, tanto che c’è chi spesso supera il limite portandolo con sé ovunque. Che sia in bagno o a tavola durante i pasti, non si può rinunciare ad un ultimo messaggio o ad una scrollata di social. Questa situazione è peggiorata anche dalle molteplici funzionalità che troviamo dentro i dispositivi dell’ultima generazione, che alimentano il fuoco della nostra dipendenza.

Attenti alla vista!

Questa crescente dipendenza dal telefono comporta rischi anche piuttosto gravi soprattutto per la salute oculare, ma non solo. Diversi studi hanno evidenziato un aumento del rischio di miopia e altre patologie visive correlato all’eccessivo utilizzo degli smartphone.

La distanza di sicurezza consigliata tra gli occhi e lo schermo è di circa 30 centimetri, ma l’attenzione concentrata sul contenuto può spingere le persone ad avvicinarsi troppo al telefono, prendendo questa raccomandazione non troppo sul serio. Di conseguenza, sempre più individui finiscono per guardare lo schermo del telefono troppo da vicino per lunghi periodi di tempo.

Fortunatamente, i proprietari di iPhone possono beneficiare di una funzionalità progettata per contrastare questo specifico problema. Presente in iOS 17, questa funzione utilizza il sistema di fotocamere TrueDepth per monitorare la distanza tra gli occhi dell’utente e lo schermo del telefono.

Quando la distanza scende al di sotto dei 30 centimetri, l’utente riceve una notifica a schermo intero che lo avvisa di stare guardando il telefono troppo da vicino. Durante questo avvertimento, non è possibile riprendere l’attività in corso. Ma una volta allontanatisi nuovamente alla distanza di sicurezza, è possibile riprendere l’utilizzo del telefono.

Per attivare questa funzione gli utenti devono accedere alle impostazioni del telefono, selezionare “Tempo di utilizzo” e quindi “Distanza dallo schermo“. Dopo aver attivato la funzione, sarà possibile gestirla attraverso lo stesso menù.

La salute viene prima del nostro smartphone

Anche se la notifica a schermo intero può risultare piuttosto fastidiosa, è importante ricordare che la sua invadenza serve a prevenire seri problemi agli vista derivanti dall’eccessivo utilizzo dello smartphone. Possiamo quindi considerarlo un prezioso strumento per mantenere la salute oculare in un’epoca in cui la dipendenza dalla tecnologia è sempre più diffusa.