Ford: perde 1,3 miliardi di dollari nella vendita di auto elettriche

Anche dopo tutti gli sforzi e gli investimenti, le auto elettriche Ford non hanno ancora raggiunto il rendimento sperato. I dati finanziari per il primo trimestre del 2024 hanno infatti rivelato un quadro negativo per la società. In questo è evidente come la divisione delle vetture elettriche abbia registrato una perdita di ben 1,3 miliardi di dollari, il doppio rispetto lo scorso anno.

La Ford ha ottenuto un utile netto di 1,3 miliardi di dollari, ma solo grazie al successo della Ford Pro e ai guadagni provenienti dai motori a combustione. Se fosse stato solo per le auto elettriche, la situazione sarebbe stata più che critica. Intanto però le perdite continuano ad accumularsi in quest’ultimo settore, come prima descritto.

Bene le auto a combustione Ford, pessime le elettriche

Questa difficile situazione è attribuita, almeno in parte, alla pressione sui costi delle auto elettriche. La divisione Ford Pro ha guadagnato 7.300 dollari per ogni singolo veicolo venduto e la Ford Blue ha incassato circa 1.400 dollari. E la divisione elettrica? Qual è il valore raggiunto? Se si parla di obiettivi positivi nessuno, se si parla di perdita media per veicolo si ha una discesa di di 130.000 dollari.

La competizione nell’ambito delle auto elettriche è troppo intensa forse per la Ford. Che l’azienda non riesca a star dietro ad Elon Musk e la sua Tesla che domina il mercato? Per come sono ora le cose, per sopravvivere e restare al passo della concorrenza, potrebbe essere costretta ad abbassare di molto il costo delle sue auto. Questa mossa sarebbe però a doppio taglio e potrebbe ridurre ancor di più i margini di profitto per l’elettrico Ford.

L’unica certezza è l’incertezza. Il futuro delle auto elettriche di Ford rimane poco chiaro. L’azienda dovrà affrontare diversi ostacoli per raggiungere dei guadagni in questo settore. È possibile che siano necessari ulteriori sforzi di innovazione o altre strategie di marketing efficaci. Magari potrebbero servire potenziali alleanze strategiche, in modo da consentire alla società di competere con maggior forza in questo mercato.