Un pericolo costante a cui tutti gli utenti sono esposti ogni giorno è costituito dai tentativi di truffa telefonica portati avanti dei truffatori che hanno l’obiettivo di colpire il maggior numero di vittime per potersi accaparrare dati sensibili da sfruttare a proprio vantaggio come ad esempio le password per accedere agli account social oppure i codici di accesso al conto corrente bancario per poter Prelevare tutto il denaro contenuto.

Esistono tantissime tipologie di truffa e spesso i malviventi si spacciano per enti autorevoli come banche o aziende importanti per conquistare la fiducia delle vittime e portarle così accedere più facilmente i propri dati sensibili magari ingannandole con finte pratiche urgenti legate a problemi da risolvere.

Truffa a nome Amazon

Una nuova truffa di questo genere sta colpendo gli utenti italiani spacciandosi addirittura per Amazon, questo tentativo di frode esordisce attraverso una telefonata alla quale risponderà un finto operatore di Amazon che vi avviserà di un ordine da sbloccare o da cancellare dichiarando appunto le vostre generalità e i dati del vostro conto corrente, in tal modo questi ultimi potranno essere utilizzati per penetrare nell’Internet banking del conto e svuotarlo da tutti i risparmi contenuti.

Si tratta ovviamente di una truffa bella e buona dal momento che Amazon non chiama i propri clienti per sbloccare delle spedizioni e soprattutto non chiede i dati dei loro conti in banca, questo poiché tutto ciò che è inerente i pagamenti si effettua solo ed unicamente sul sito ufficiale di Amazon e non all’esterno, Infatti questo tipo di dinamica deve fare da campanello di allarme che siete davanti a una truffa e portarvi a chiudere immediatamente il telefono senza pensarci due volte.

Fate attenzione nel momento che questa tipologia di truffe è molto diffusa e spesso i truffatori usano nomi variegati per poter ingannare le vittime non solo quello di Amazon.