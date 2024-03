Apple iPhone 14 può davvero rappresentare lo smartphone dei vostri sogni, la soluzione a cui affidarsi nel momento in cui si fosse interessati a voler acquistare un dispositivo di qualità, legato più che altro al mondo Apple, senza però dover investire cifre troppo elevate per quanto riguarda il top di gamma del momento.

Il dispositivo in questione viene caratterizzato da 128GB di memoria interna, è molto importante ricordare che al momento dell’acquisto il consumatore deve valutare correttamente il quantitativo di ROM, non essendo espandibile in alcun modo (neanche con l’ausilio di una microSD). Le specifiche tecniche, al contrario, restano pressoché invariate, dato che parliamo di uno smartphone con un ottimo display da 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR, che può davvero far invidia anche ai migliori terminali attualmente in circolazione.

Apple iPhone 14: offerta incredibile attiva su Amazon

Pensare di acquistare Apple iPhone 14 potrebbe essere la soluzione giusta al giorno d’oggi, infatti gli utenti arrivano a poter spendere solamente 649 euro, partendo comunque da un listino che in genere è allineato con i prodotti dello stesso tipo, pari a 879 euro (assistiamo quindi ad una riduzione del 26%). Acquistatelo direttamente qui.

La batteria, dati alla mano almeno, dovrebbe garantire circa 20 ore di utilizzo, o anche di riproduzione video continuativa, con design realizzato in Ceramic Shield, per una maggiore protezione da urti o graffi di vario genere, mentre a muovere il tutto troviamo il processore A15 Bionic, affiancato da GPU-5 core per riuscire a raggiungere un livello di prestazioni particolarmente elevato e soddisfacente. Il comparto fotografico è invece composto dai soliti 2 sensori caratteristici di casa Apple, senza particolari differenze rispetto a quanto osservato in passato, così da poter comunque riuscire a registrare in Dolby Vision 4K fino a 30fps.