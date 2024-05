WhatsApp, finalmente il trucco per tornare a SPIARE il partner

Non c’è alcun pericolo su WhatsApp e questo ormai è risaputo. Allo stesso tempo esistono delle piattaforme che possono aiutare gli utenti ad avere più opportunità. Sebbene il pericolo spionaggio sia stato debellato ormai tempo addietro, c’è qualcosa di nuovo che potrebbe tornare utile.

Un tempo era possibile spiare le persone su WhatsApp per quanto riguarda il contenuto delle conversazioni ma ben presto la celebre app è uscita a distruggere questo fenomeno. Al contempo ci sono state diverse applicazioni che hanno provato a rendere di nuovo il tutto disponibile, senza però riuscirci.

WhatsApp: la nuova applicazione che permette di spiare è gratis per tutti

È tornato di nuovo l’incubo per moltissimi utenti, che però non sanno di poter stare tranquilli visto che l’app che consente il tutto non è così invasiva come quelle di un tempo. Diverse persone hanno avuto già a che fare con l’applicazione di terze parti che prende il nome di Whats Tracker. Non c’è nulla da temere: non si tratta di uno spam, un inganno o una truffa, ma solo di una piattaforma utile per spiare chiunque.

In questo caso per “spiare” si intende controllare i movimenti su WhatsApp, quelli in entrata e in uscita. In poche parole l’applicazione avvisa l’utente che la sta utilizzando quando la persona da esso monitorata entra o esce da WhatsApp. È tutto davvero molto semplice, siccome ci sono pochi passaggi da effettuare.

Il primo in assoluto è quello di scaricare l’applicazione sul sistema operativo Android, ovviamente mediante file apk. Una volta fatto ciò, ecco che bisognerà aprire la piattaforma dove si potrà scegliere un numero in rubrica da monitorare. Durante la giornata, ogni volta che quella persona entrerà o uscirà da WhatsApp, comporterà l’arrivo di una notifica sul telefono dello spione di turno.

Tutto è ovviamente gratuito. Alla fine della giornata invece ecco anche un report completo con tutti gli orari di accesso e di uscita. Almeno per