Google Pixel 8 è lo smartphone del momento, un medio di gamma che si sente top di gamma, proposto al pubblico ad uno dei prezzi più bassi che effettivamente si siano mai visti. Il dispositivo viene commercializzato nella sua variante completamente sbloccata, viene appunto definito no brand e con garanzia di 24 mesi, che riesce così a coprire gli eventuali difetti di fabbrica che gli utenti potrebbero riscontrare in fase di utilizzo.

La variante in promozione prevede 128GB di memoria interna, un quantitativo che poi non può essere incrementato, per questo motivo consigliamo caldamente di valutare bene il da farsi, prima di procedere all’ordine effettivo (essendo comunque disponibile anche la variante da 256GB). Discorso simile per il colore d’acquisto, sul mercato si possono trovare Nero, grigio o rosa, i prezzi potrebbero variare in base alla selezione effettuata.

Google Pixel 8: un risparmio fuori di testa

Google Pixel 8 è stato lanciato sul mercato dall’azienda di Mountain View ad un prezzo che potremmo quasi definire nella media, essendo in vendita a circa 799 euro. A prima vista potrebbe apparire elevato, tuttavia vi assicuriamo essere più che bilanciato, se considerate che comunque le specifiche tecniche sono di primissima fascia. In compenso Amazon ha deciso di fare un piccolo regalo ai suoi utenti, mettendo sul piatto uno sconto più unico che raro: il 27% in meno, arrivando a poter spendere per il suo acquisto solamente 582,49 euro. Lo potete comprare qui.

Sotto il cofano trova posto il processore Google Tensor G3, il SoC, stando a quanto riferito da Google, più potente di sempre, con intelligenza artificiale a smuovere le fila per un’esperienza personalizzata ed unica nel suo genere. Il display è uno dei suoi fiori all’occhiello, essendo un OLED ad altissima risoluzione da 6,2 pollici con refresh rate a 120Hz.