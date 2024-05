Anche per il mese di maggio Amazon Prime Video propone interessanti aggiunte per il proprio catalogo. In arrivo film e serie TV che promettono di conquistare il pubblico più variegato. La programmazione della piattaforma streaming si arricchisce con tantissimi contenuti, tra cui i film Joker (1 maggio), La rivincita delle bionde (1 maggio), Monster Hunter (2 maggio), Come può uno scoglio (6 maggio). Thanksgiving (19 maggio), I Soliti Idioti 3 – Il ritorno (25 maggio), Boy Kills World (27 maggio) ed Enea (30 maggio).

Per quanto rigurda le serie TV sono in arrivo le stagioni da 1 a 8 di The Flash (1 maggio), la S7 di Naruto Shippuden (1 maggio), la S6 di Dragon Ball (9 maggio) e la S3 di Dom (24 maggio). Questo è solo l’inizio, le novità in arrivo sono davvero tantissime questo mese. Scopriamole.

Amazon Prime Video arricchisce il suo catalogo

Su Prime video arriva a partire dal 6 maggio “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo” S4. Il real-life thriller che coinvolge un gruppo di celebrità che si danno alla fuga in giro per l’Italia mentre cercano di mantenere il loro anonimato. Noti analisti, esperti di cyber security ed investigatori professionisti danno loro la caccia. Gli otto partecipanti di questa edizione sono: Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, Guè e Ernia, Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

È già disponibile dal 2 maggio sulla piattaforma il film tratto dall’omonimo romanzo “The idea of You”. Il racconto è incentrato sulla storia d’amore tra la quarantenne Solène e il ventiquattrenne Hayes Campbell il cantante della boy band gli August Moon. Ad interpretare i due protagonisti troviamo Anne Hathaway e Nicholas Galitzine.

Il 3 maggio arriva su Prime Video la prima parte della terza stagione di “Clarkson’s Farm”. La seconda parte invece arriva il prossimo 10 maggio. Ritroviamo la fattoria di Diddly Squat alle prese con sfide che diventano sempre più ingarbugliate e complesse. Infatti, i raccolti stanno fallendo a causa dell’inflazione, i prezzi alle stelle e il forte caldo.

Su Prime Video arriva una nuova serie tv a partire dal 9 maggio. Si tratta di di “Maxton Hall– Il mondo tra di noi”, basata sul bestseller di Mona Kasten “Save Me”. In questa storia, Ruby scopre per caso l’incredibile segreto che si cela dietro la scuola privata di Maxton Hall. Jjames Beaufort, arrogante e miliardario erede, cerca in tutti i modi di metterlo a tacere, ma questo “scontro” appassionato accende una scintilla inaspettata.

Sempre più novità sulla piattaforma

La nuova stagione di “Outer Range” sarà disponibile sulla piattaforma dal 16 maggio. La storia è quella di Royal Abbott proprietario di un ranch che lotta per la sua famiglia e la sua terra. La sua vita viene messa in discussione dall’arrivo di un fenomeno inspiegabile, arrivo di un’oscura voragine che sembra essere un abisso senza fondo.

Il 9 maggio arrivano i primi due episodi di “Pretty Little Liars: Summer School S2”, poi verrà rilasciato un episodio a settimana. La storia riprende dopo gli strazianti eventi di “Pretty Little Liars: Original Sin“. Ora le protagoniste sono costrette ad affrontare un nuovo cattivo che potrebbe avere un legame con A e minaccia di mettere tutto nuovamente in discussione.

Infine, il 17 maggio arriva il secondo film “Uno splendido disastro 2- Il Matrimonio”. Abby e Travis proprio non riescono a stare lontani e dopo una notte di follie a Las Vegas si ritrovano sposati. Con i loro soliti amici ed una vincita considerevole i due protagonisti decidono di regalarsi una luna di miele con i fiocchi. Ma sarà davvero tutto perfetto come sembra?