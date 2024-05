Samsung Galaxy S24 Ultra è il top di gamma che tutti stavamo aspettando, un prodotto completo in ogni sua parte, assolutamente in grado di mettere a disposizione del consumatore finale una serie di specifiche tecniche di alto livello, ma allo stesso tempo pronto a richiedere un investimento tutt’altro che basso.

Fortunatamente in questi giorni Amazon ha deciso di attivare uno sconto interessante sul suo acquisto, parliamo comunque del modello intermedio, infatti come per la maggior parte dei top di gamma di casa Samsung anche con Galaxy S24 Ultra si possono acquistare tre varianti: 12/256, 12/512 o 12/1TB. Nel nostro caso, quella in promozione prevede giustappunto 12GB di RAM con anche 512GB di memoria interna, per una completezza di utilizzo davvero unica e funzionale.

Samsung Galaxy S24 Ultra: che sconto da pazzi su Amazon

Dovete correre subito ad acquistare Samsung Galaxy S24 Ultra, un top di gamma a tutti gli effetti che finalmente è stato scontato di quasi 500 euro da Amazon, più precisamente la riduzione corrisponde a 420 euro dal listino originario di 1619 euro. Ciò porta il consumatore a poter spendere in finale solamente 1199 euro, per un dispositivo no brand con garanzia di 24 mesi. Andate a questo link per l’acquisto.

Un vero e proprio prezzaccio, reso tale da alcune ottime specifiche tecniche dello smartphone: come la batteria da 5000mAh, che amplia al massimo l’usabilità quotidiana del prodotto stesso, oppure il display QHD+, super AMOLED 2X con luminosità che raggiunge i 2600 nit e diagonale di 6,8 pollici, per finire con il sensore fotografico principale da 200MP, indubbiamente il fiore all’occhiello di un prodotto che vuole assolutamente dare filo da torcere ai top di gamma del settore. La spedizione viene gestita da Amazon con consegna in tempi brevi.