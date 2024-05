Dopo la lunga diatriba legale che ha coinvolto Epic games ed Apple è arrivato un annuncio che ha a dir poco del clamoroso, sembra infatti che l’azienda di videogiochi abbia annunciato le proprie intenzioni di riportare Fortnite anche su iPad, perlomeno in Europa, tutto ciò è legato al fatto che recentemente la commissione europea ha imposto ad Apple di applicare il Digital Market Act anche sul proprio tablet.

Il significato di questa imposizione abbastanza intuibile, Apple dovrà aprire gli iPad a Store esterni come ha già fatto con iPhone attivando il sideload, di conseguenza Epic games avrà modo di portare il proprio Store personale sui tablet di Apple in modo da pubblicare Fortnite.

L’annuncio

Tim Sweeney, capo di Epic, Ha precedentemente dichiarato che l’obiettivo finale della sua azienda è quello di diventare il Negozio di software multipiattaforma numero uno del continente, ciò soprattutto grazie alla concorrenza in termini di pagamenti, legati soprattutto alle commissioni che oscillano tra lo zero e il 12% e di ciò che esclusivi come appunto il proprio sparatutto basato sulle costruzioni.

In occasione dell’evento State of Unreal del mese scorso, Epic ha parlato proprio della sua versione mobile del proprio Store, rivelando dettagli aggiuntivi legati ai vantaggi che gli sviluppatori sfrutteranno utilizzando il suo storefront di terze parti, Parlando delle stesse condizioni eque presente sull’Epic games Store per pc, nel dettaglio parliamo di una quota di ricavi pari a 88/12 a favore dello sviluppatore con la possibilità di trattenere il 100% dei ricavi ottenuti utilizzando un sistema di pagamento personale per gli acquisti in app.

Per quanto riguarda invece Fortnite, l’arrivo dello Store grazie all’apertura di iPad legata al DMA, garantirà il ritorno dello sparatutto che venne rimosso da Apple quando Epic games attivò la possibilità di pagare direttamente nel gioco bypassando il sistema di pagamento Apple e quindi togliendo all’azienda il proprio guadagno.