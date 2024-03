Kia ha presentato la nuovissima K4 in occasione del New York International Auto Show 2024. Il brand coreano ha scelto di lanciare una berlina compatta a quattro porte in grado di offrire tanta tecnologia e comfort alla guida.

La K4 rappresente la quarta generazione e le novità sono tantissime. Infatti, Kia ha voluto portare sulla vettura una lunga serie di sistemi ADAS per supportare gli utenti alla guida. Non mancano elementi per rendere il viaggio confortevole, cura dei dettagli e una dotazione tecnologica degna del segmento superiore.

Come dichiarato da Steven Center, COO ed EVP di Kia America: “La nuova K4 evidenzia l’impegno di Kia nel proporre berline sportive con tecnologia avanzata e prestazioni elevate“. Il dirigente del brand ha poi continuato: “Avere successo nel segmento delle compatte significa offrire prodotti che si spingano oltre le aspettative dei clienti, e K4 è progettata per superare ogni aspettative”.

Kia ha presentato la quarta generazione della K4 introducendo tanta tecnologia di bordo, ADAS avanzati e tanto spazio a bordo

La Kia K4 misura 4,71 m di lunghezza e 1,85 m di larghezza, rendendola la berlina compatta più ampia nel proprio segmento. Le proporzioni da fastback rendono il design della vettura sportivo ed elegante allo stesso tempo.

La strumentazione di bordo è tecnologicamente avanzata. Il guidatore si troverà davanti ad un display multi-segment da 30 pollici che permette di accedere a tutte le funzioni della vettura. Tra queste, spicca la possibilità di attivare le telecamere esterne per avere una visione a 360 gradi dell’ambiente circostante della vettura.

L’impianto audio è di livello premium, realizzato da Harman Kardon. Presenti anche i sedili anteriori riscaldati e ventilati. Negli Stati Uniti, mercato in cui la K4 debutterà in anteprima, saranno lanciati cinque allestimenti: LX, LXS, EX, GT-Line e GT-Line Turbo. La particolarità di tutti gli allestimenti è la volontà di Kia nell’offrire la massima tecnologia possibile di serie.

La filosofia adottata da Kia per la realizzazione della vettura incarna lo spirito dello “Opposites United”. Il marchio vuole portare ad un nuovo livello il segmento delle berline compatte di medie dimensioni.

Le motorizzazioni disponibili saranno due, un motore a combustione interna da 2,0 litri in grado di erogare 147 cavalli e 179 Nm di coppia e un propulsore turbo da 1,6 litri e 190 cavalli e 264 Nm di coppia. L’arrivo sul mercato europeo non è ancora stato definito dal marchio e maggiori dettagli sui prezzi saranno comunicati successivamente.