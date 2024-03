Hyundai ha ottenuto un importantissimo riconoscimento per la IONIQ 5 N. La vettura elettrica dalla chiara vocazione sportiva è stata nominata World Performance Car in occasione dei World Car Awards.

Il successo è certamente legato alla tecnologia utilizzata da Hyundai per garantire prestazioni elevatissime sulla IONIQ 5 N. Come dichiarato da Jaehoon Chang, Presidente e CEO del marchio coreano: “Siamo entusiasti e onorati di ricevere un premio così prestigioso come il World Performance Car per la nostra IONIQ 5 N. Questo riconoscimento testimonia l’impegno di Hyundai nel superare i limiti delle prestazioni elettriche e dell’innovazione“.

L’Amministratore Delegato ha continuato sottolineando come l’impegno del brand sia stato ampiamente riconosciuto dai World Car Awards. Negli ultimi tre anni, il marchio è stato premiato con sette riconoscimenti, un plauso notevole al lavoro svolto.

Hyundai IONIQ 5 N incarna potenza, design e divertimento di guida, doti che hanno permesso all’elettrica di ottenere il premio World Performance Car 2024

Le IONIQ 5 e IONIQ 6 sono state premiate come World Car of the Year, World Electric Vehicle of the Year e World Car Design of the Year sia nel 2022 che nel 2023. La premiazione dei World Car Awards si è tenuta in occasione del New York International Auto Show (NYIAS) 2024.

Il successo nel 2024 con IONIQ 5 N è un ulteriore apprezzamento della scelta Hyundai di puntare all’elettrificazione anche sulle proprie vetture sportive. Infatti, con il marchio N il gruppo coreano identifica le vetture dotate di particolari accorgimenti derivati dal motorsport in termini di prestazioni, design e piacere di guida.

Con IONIQ 5 N si inaugura il passaggio alla propulsione 100% elettrica anche per le vetture ad alte prestazioni. Il veicolo è realizzato sulla piattaforma Electric Global Modular Platform (E-GMP), la stessa di IONIQ 5 ma con novità molto interessanti. Infatti, Hyundai ha sfruttato tutte le proprie competenze e tecnologie derivate dal motorsporto per rendere la variante N potente e divertente da guidare.

Non a caso, il modello elettrico del brand ha ottenuto il riconoscimento “Auto dell’anno 2023” da Top Gear. Inoltre, IONIQ 5 N avrebbe stabilito il miglior tempo nella propria categoria sul mitico circuito Nürburgring Nordschleife stando a quanto rivelato dalla rivista tedesca “Sport Auto”.