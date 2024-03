Dal 7 luglio 2024, entreranno in vigore nuove normative europee che renderanno obbligatori diversi dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) su tutte le auto in vendita nelle concessionarie. Questi dispositivi sono progettati per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti e lesioni gravi sulle strade.

Uno dei dispositivi principali richiesti dalle nuove normative è l’Intelligent Speed Assistant (ISA). Questo sistema avvisa i conducenti quando superano i limiti di velocità consentiti attraverso segnali visivi e acustici. Anche se non interferisce direttamente con l’acceleratore, fornisce informazioni cruciali al conducente per guidare in modo più sicuro.

Norme ADAS: scatola nera e registrazione di eventi

Un’altra componente chiave delle nuove normative ADAS è la scatola nera, o registratore di eventi. Questo dispositivo registra e memorizza una serie di parametri relativi agli incidenti, tra cui la velocità del veicolo, la frenata, la posizione e l’inclinazione del veicolo, e l’attivazione di sistemi di sicurezza.

Questi dati possono essere fondamentali per l’analisi degli incidenti e per migliorare ulteriormente la sicurezza automobilistica.

I nuovi requisiti includono anche sistemi di avviso per la disattenzione e la stanchezza del conducente. Questi sistemi monitorano costantemente il comportamento del conducente e forniscono avvisi visivi e acustici se rilevano segni di stanchezza o distrazione. Ciò aiuta a prevenire incidenti dovuti a mancanza di attenzione da parte del conducente.

Frenata automatica d’emergenza e altri sistemi di sicurezza

Altri dispositivi obbligatori includono la frenata automatica d’emergenza e il sistema di mantenimento della corsa. Questi sistemi aiutano a prevenire collisioni frontali e incidenti dovuti a deviazioni dalla corsia.

La frenata automatica d’emergenza interviene automaticamente se viene rilevato un potenziale rischio di collisione. Mentre il sistema di mantenimento della corsia aiuta a correggere la traiettoria del veicolo se si allontana dalla corsia.

Le nuove normative europee riguardanti i dispositivi ADAS rappresentano un importante passo avanti nella promozione della sicurezza stradale. L’obbligo di equipaggiare tutte le auto con questi dispositivi contribuirà a salvare vite e a ridurre il numero di incidenti gravi sulle strade. I conducenti possono aspettarsi una maggiore sicurezza e protezione grazie a questi avanzati sistemi di assistenza alla guida.