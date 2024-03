In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha aggiornato il suo catalogo di offerte di rete mobile. In particolare, gli utenti che decideranno di passare all’operatore direttamente online sul sito di WindTre, potranno trovare un catalogo aggiornato e con alcune novità. Tra queste, è stata introdotta una nuova offerta per alcuni clienti stranieri, ovvero WindTre Call Your Country Plus 100 GB. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Passa ora a WindTre, nuovo catalogo di offerte aggiornato

I nuovi clienti di WindTre potranno attivare tante nuove offerte super interessanti. Come già accennato in apertura, infatti, in questi giorni l’operatore telefonico italiano ha aggiornato il suo vasto catalogo di offerte disponibili all’attivazione sul proprio sito web. Molte di queste offerte sono rivolte principalmente a chi richiede la portabilità del proprio numero da alcuni operatori telefonici, ovvero:

Alpha Telecom, Bladna Mobile, BT Enia Mobile, BT Italia, CM Link, Conad Insim, Conexo Technologies, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, ERG Mobile, Europe Energy, Feder Mobile, GreenICN; Intermatica, Italia Power, Italiacom, Linkem, Mundio, Nextus, Noitel, TNT Mobile, NVmobile; Optima Mobile, Ovunque, PLDT Italia Smart, PLINK, Rabona Mobile, Ringo Mobile, Spusu, Telmekom, Telogic, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile; WithU.

L’offerta più a basso costo è WindTre GO 75 M Digital. Quest’ultima ha infatti un costo di soli 7,99 euro al mese. Nel bundle, l’offerta include anche 75 GB di traffico dati per navigare con connessione 4G, 50 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Con l’offerta WindTre GO Unlimited Digital, invece, gli utenti avranno a disposizione addirittura giga senza limiti per navigare anche con connettività 5G. Il costo da sostenere in questo caso sarà di 10,99 euro al mese.

Ricordiamo poi che l’operatore ha reso disponibile anche una nuova offerta per i suoi clienti stranieri, ovvero WindTre Call Your Country Plus 100 GB.