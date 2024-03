Nelle ultime ore, Sky ha annunciato un accordo senza precedenti che rafforza, in maniera più decisiva, la sua posizione come principale piattaforma scelta dagli amanti del calcio in Italia. L’azienda si è infatti assicurata i diritti esclusivi per trasmettere la prestigiosa Premier League fino alla stagione 2027/28.

Questo significa quindi, che sarà ancora possibile godersi l’emozione del football inglese per almeno altri tre anni. Con la possibilità di accedere alle partite in diretta sia tramite la TV tradizionale che attraverso il servizio streaming NOW.

Sky si conferma come una delle migliori scelte nel settore

L’accordo siglato tra Sky e la League è stato accolto con grande entusiasmo da entrambe le parti. Ulteriore testimonianza di una partnership che è riuscita a consolidarsi sempre di più nel tempo. Come risaputo, La Premier è uno dei campionati più seguiti e amati al mondo. Noto per la sua intensità, la qualità dei calciatori e l’atmosfera unica degli stadi inglesi. Grazie a questa collaborazione, Sky continuerà a offrire un’esperienza calcistica senza eguali, con la possibilità di seguire fino a 10 partite live per ogni turno. Garantendo così un ricco programma di intrattenimento sportivo per tutti gli spettatori italiani.

Ma l’impegno dell’omonima piattaforma nel vastissimo mondo dello sport non si ferma qui. L’azienda ha confermato anche la sua volontà di offrire il miglior racconto sportivo possibile, sia dal punto di vista editoriale che tecnologico. Dopo un 2023 di straordinaria importanza, caratterizzato rilevanti acquisizioni come la nuova UEFA Champions League e la Serie A, la piattaforma vuole continuare ad investire nel mondo dello sport. Il suo principale obiettivo è infatti quello di continuare a garantire un vasto catalogo di contenuti di alto livello, la cui selezione vi lascerà con l’imbarazzo della scelta. Cosa resa ancora più evidente dall’introduzione del piano Sport Plus, un nuovo servizio che permette di seguire tennis, Formula 1 e Premier League e tantissimo altri eventi in modo ancora più coinvolgente.