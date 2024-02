Sky Cinema presenta l'adrenalinica saga di "Mission: Impossible"

Dal 17 al 25 febbraio, Sky Cinema ospita il franchise completo di Mission: Impossible, una delle saghe cinematografiche più amate e apprezzate di sempre. Questa straordinaria programmazione include tutti i sei capitoli della serie, offrendo agli spettatori l’opportunità di immergersi nelle avventure adrenaliniche dell’agente segreto Ethan Hunt.

Il viaggio inizia nel 1996 con l’uscita del primo capitolo, Mission: Impossible, diretto dal leggendario Brian De Palma. Tom Cruise brilla nel ruolo del protagonista, un agente sospettato di tradimento che deve sgominare una cospirazione intricata mentre lotta contro il tempo per provare la sua innocenza. Accanto a Cruise, il talentuoso Ving Rhames interpreta il ruolo di Luther Stickell, un personaggio che diventerà una presenza costante nella saga che vedremo interamente su Sky.

I capitoli di Mission: Impossible, cosa vedremo sullo schermo Sky?

Il secondo capitolo, Mission: Impossible 2 del 2000, diretto da John Woo, vede Hunt impegnato a fermare un ex collega intenzionato a diffondere un virus mortale. La trama si dipana tra azione mozzafiato e intrighi internazionali, con un cast che include nomi illustri come Anthony Hopkins e Brendan Gleeson. Nel 2006, Mission: Impossible III segnò il debutto di J.J. Abrams come regista della serie. Hunt si trova ad affrontare un pericoloso trafficante d’armi, interpretato dal talentuoso Philip Seymour Hoffman, in un’avventura carica di suspense e adrenalina. Un’esplosione di adrenalina che caratterizzerà un’intero canale Sky Cinema!

Il quarto, Mission: Impossible – Protocollo Fantasma del 2011, diretto da Brad Bird, porta il protagonista a fronteggiare una misteriosa organizzazione terroristica. Nuovi alleati e vecchi nemici si mescolano in un mix esplosivo di azione e suspense. Nel 2015, Mission: Impossible – Rogue Nation continua l’epica saga, con Hunt e il suo team impegnati nella lotta contro il Sindacato, un’organizzazione criminale globale. Il regista Christopher McQuarrie porta sullo schermo una trama avvincente e spettacolari scene d’azione che tengono gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ultima sequenza. Infine, il 2018 ci regala Mission: Impossible – Fallout, un’epica avventura diretta ancora una volta da Christopher McQuarrie. Hunt e il suo team devono fermare una minaccia nucleare imminente in una corsa contro il tempo piena di colpi di scena e spettacolari inseguimenti.

La saga di Mission: Impossible offre un kit completo di suspense, azione e adrenalina che conquista il cuore degli spettatori di tutto il mondo. Grazie a Sky Cinema, gli appassionati di cinema avranno l’opportunità di rivivere ogni momento di questa straordinaria serie cinematografica, immersi nell’emozione e nell’adrenalina di una delle saghe più iconiche di sempre.