I robot aspirapolvere continuano a far sentire la propria voce nel mondo dell’elettronica generale, negli ultimi anni hanno acquisito sempre più valore e potere per il pubblico, riuscendo così a ritagliarsi nella maggior parte dei casi un grande spazio nel cuore, e nelle case, degli italiani. Su Amazon sono disponibili innumerevoli modelli di qualità, anche se uno dei brand di maggiore successo resta sicuramente Lefant, azienda capace di mettere a disposizione prodotti dal rapporto qualità/prezzo quasi superiore al normale.

In promozione viene posto un dispositivo davvero molto interessante, si tratta del modello F1, con una potenza di aspirazione di 5000Pa, più che sufficiente per la maggior parte delle case e degli ambienti, capace di raggiungere una dimensione di 28 x 6,9 centimetri (è davvero molto sottile, così da riuscire ad insinuarsi al di sotto di tantissime superfici). L’autonomia massima è di 250 minuti, può quindi riuscire senza problemi a pulire anche ambienti da 120 metri quadrati con una sola ricarica, mentre il contenitore per la polvere è visibile direttamente dalla superficie (non abbiamo una copertura, in parole povere), oltre che essere dotato di una capacità di 600ml.

Non perdetevi i codici sconto Amazon che potete avere gratis in esclusiva sul vostro smartphone, solo con l’iscrizione gratuita a questo canale Telegram dedicato.

Robot aspirapolvere: occasione assurda per risparmiare

Il robot aspirapolvere di cui vi parliamo nel nostro articolo viene proposto in promozione ad un prezzo assolutamente conveniente e convincente per la maggior parte dei consumatori, il suo listino sarebbe di 269,99 euro, ma oggi Amazon ha deciso di applicare una riduzione del 47%, per arrivare così a spendere un valore finale che corrisponde per l’esattezza a 139,99 euro. Potete acquistarlo direttamente a questo link.

A differenza di quello che si potrebbe pensare, il prodotto in questione può essere controllato direttamente da remoto, tramite l’ausilio dell’applicazione ufficiale per smartphone, così da non doverlo toccare fisicamente ogni qualvolta gli si voglia impartire un comando.