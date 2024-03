Una friggitrice ad aria è uno strumento divenuto con gli anni quasi fondamentale nelle cucine di tutto il mondo, si tratta di un piccolo forno ad aria che riesce a raggiungere temperature elevate in poco tempo, riuscendo così a cuocere il cibo, ad un livello che può quasi ricordare la frittura, senza dover necessariamente richiedere l’apporto di grassi di alcun tipo.

Sul mercato si possono trovare davvero tantissimi modelli differenti, tra questi spicca senza dubbio il produttore Instant Pot, leader nel settore per quanto riguarda i prodotti per la cucina, capace di lanciare Brands Vortex 4-in-1, appunto una friggitrice ad aria che però è in grado di proporre quattro tipologie di cottura differenti, tra cui la possibilità di arrostire il cibo.

Friggitrice ad aria in promozione Amazon: ecco quanto costa

Acquistare una friggitrice ad aria è estremamente economico, infatti oggi gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 49 euro, con una riduzione del 50% applicata direttamente da Amazon, sul prezzo originario di 99 euro del prodotto in questione. Il link per l’acquisto è il seguente, sempre approfittando della consegna a domicilio diretta da parte dell’e-commerce, e della garanzia di 2 anni dalla data ufficiale d’acquisto.

Il prodotto è realizzato per buona parte in plastica, con una finitura opaca assolutamente bella da vedere e da toccare (non manca difatti un rivestimento soft-touch piacevole), ed un sistema di apertura del contenitore con la classica maniglia. La capacità complessiva è di 3,7 litri, in media con gli standard del settore, raggiungendo comunque una potenza massima di 1650W, che dovrebbe in genere corrispondere a circa 220 gradi di temperatura. Al momento attuale è disponibile solamente in colorazione nera, esistono però varianti in termini di dimensioni (e prezzi differenti).