Apple iPhone 15 è uno smartphone dal grandissimo appeal per la popolazione, un prodotto che riesce ad invogliare il consumatore all’acquisto, mettendo comunque sul piatto un rapporto qualità/prezzo assolutamente invidiabile, a cui aggiungere comunque la possibilità di entrare di diritto all’interno dell’ecosistema dell’azienda di Cupertino.

Come per i tablet, anche per quanto riguarda gli smartphone sono in vigore le stesse tipologie di modelli, in altre parole il consumatore che si avvicina al device deve sapere che i prezzi differenti tra i vari iPhone 15 dipendono solamente dalla presenza di un quantitativo di memoria integrata differente. La versione di cui vi parliamo oggi ne prevede 256GB, consigliamo caldamente di prestare attenzione a tale fatto, poiché poi sarà impossibile incrementare il quantitativo di memoria a disposizione (nemmeno con microSD).

Apple iPhone 15: offertissima solo per oggi su Amazon

Al giorno d’oggi tutti noi possiamo avere un Apple iPhone 15, senza dover fare follie, infatti il prodotto ha un prezzo di listino di 1109 euro, che per l’occasione è stato ridotto, fino a raggiungere il valore finale 949 euro. Lo sconto applicato è pari al 14%, che corrisponde a circa 170 euro in meno sul listino, così da essere sicuri di avere tra le mani un device no brand con alle spalle la garanzia legale classica di 2 anni. Eccovi il link dove acquistarlo.

Su Amazon si possono trovare 5 colorazioni differenti che potrebbero presentare altrettanti prezzi, ciò che non cambia sono sicuramente le specifiche tecniche, poiché a prescindere dal prodotto selezionato, avrete sempre il display da 6,1 pollici di diagonale, che ricordiamo essere un Super Retina XDR, il processore A16 Bionic di ultima generazione, la connettività USB-C, imposta anche d’obbligo dall’Unione Europea, ed ovviamente la tanto decantata Dynamic Island, un orpello software che garantisce un’usabilità completamente differente.