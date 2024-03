Il mercato delle auto sta vivendo in questi ultimi due anni un periodo di forte instabilità legato all’arrivo delle vetture elettriche che stanno sconvolgendo i mercati di tutto il mondo anche a causa di tantissimi incentivi che i vari stati stanno mettendo a disposizione degli utenti per favorirne l’acquisto ovviamente a sfavore delle auto convenzionali a benzina o diesel.

Di conseguenza tutto il mercato ha visto un netto passaggio verso questo tipo di veicoli che piano piano stanno rosicchiando fette di fatturato sempre maggiori anche grazie all’impegno delle case automobilistiche nell’offrire all’interno dei loro listini soluzioni pensate per accontentare tutti gli utenti.

All’interno di questo contesto però non bisogna dimenticare il mercato delle auto usate, da sempre una categoria di veicoli molto apprezzati da parte degli automobilisti dal momento che consentono di acquistare prodotti ancora in grado di dare soddisfazioni senza spendere cifre esagerate come quelle presenti nel mercato moderno.

Il 2024 è iniziato bene

Stando ai dati rilevati da Unrae, abbiamo avuto una crescita del mercato delle auto usate nel 2024: il mercato fa segnare un +15% in gennaio a 441.018 trasferimenti di proprietà rispetto ai 383.656 del 2023.

la classifica vede il motore diesel confermare la prima posizione fra le motorizzazioni preferite nel mercato dell’usato, con il 45,7%, seguito a stretto braccio dal motore a benzina al 39,5%. Le ibride occupano la terza posizione con il 6,4%, segue il Gpl (al 4,9%).

Sono invece trascurabili le auto a metano che si posiziona al 2,2% ed ancor più le auto auto BEV e plug-in che coprono rispettivamente lo 0,6% e lo 0,8% del totale.

Dunque come potete ben vedere nel 2024 il mercato delle auto usate ha assegnato una svolta importante in suo favore, segnale che ovviamente va interpretato per capire lo stato economico degli automobilisti che evidentemente preferiscono il risparmio all’innovazione, scelta dettata forse dalla necessità più che dal desiderio o dal potere di scegliere.