Vodafone SHOW a marzo 2024, le nuove promo Silver hanno 200GB

Anche questa volta si parla delle grandi offerte che Vodafone ha voluto mettere sul piatto. Nessun altro gestore può eguagliare il misto di qualità, quantità e convenienza che l’azienda mette a disposizione del pubblico, con due offerte in particolare che sono state già viste in passato. Quelle Silver che hanno allietato anche la fine del 2023 di moltissime persone, sono ancora disponibili ma solo per pochi.

Vodafone sorprende, la settimana inizia con delle offerte straordinarie: ecco le Silver

Partendo dalla prima delle due offerte Silver, Vodafone offre tutti i mesi chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi o mobili, messaggi senza limiti verso tutti e 100 giga in 4G per navigare. Il prezzo mensile come sempre è di 7,99 € al mese.

A seguire c’è l’altra soluzione, una vera bomba siccome offre ancora di più. Pagando 9,99 € al mese, gli utenti che decidono di tornare in Vodafone possono avere mensilmente minuti senza limiti verso chiunque con messaggi illimitati e 150 giga in rete 4G. Per avere il 5G bisogna pagare un piccolo supplemento in più.

Da ricordare che queste offerte non sono disponibili per tutti, ma solo per alcuni utenti. Vodafone, siccome vuole mettere in difficoltà alcuni gestori, ha deciso di destinare le sue due offerte Silver solo a chi proviene dai gestori virtuali e da Iliad. Ovviamente il panorama è abbastanza vasto e tranne chi si trova in TIM o WindTRE, può scegliere queste soluzioni.

Tornando alle offerte, c’è un regalo che va beccato al volo semplicemente sottoscrivendo un servizio gratuito. Scegliendo SmartPay, che corrisponde al servizio di ricarica automatica mensile, gli utenti di Vodafone possono avere 50 giga in più tutti i mesi. Questi vanno ad accumularsi con quelli già presenti nelle due offerte silver.

Al momento non si sa per quanto dureranno ancora, ma fatto sta che tutti possono ancora sottoscriverle su invito del gestore.