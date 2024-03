L’annuncio di Xiaomi riguardo il lancio del suo HyperOS nel 2024 l’entusiasmo degli utenti è salito alle stelle. Alcuni proprietari di smartphone appartenenti alla scorsa generazione sono però rimasti delusi. Infatti, molti dispositivi non proprio recenti erano stati esclusi dall’aggiornamento. O almeno così sembrava.

Con una recente dichiarazione Xiaomi ha rivelato che HyperOS arriverà anche su alcuni smartphone più “vecchi”, riaccendendo la speranza di alcuni utenti. Ma di quali dispositivi si tratta?

HyperOS introdotto anche su smartphone più datati

Il direttore della divisione Mobile System Software di Xiaomi Zhang Guoquan ha dichiarato che HyperOS arriverà anche sui dispositivi della serie Mi 10, ovvero smartphone rilasciati sul mercato circa 4 anni fa, nel 2020. Una notizia da non sottovalutare considerando che è la prima volta che HyperOS, dal suo lancio, viene rilasciato su dispositivi che vantano più di due anni alle spalle. Ora invece si parla addirittura di smartphone usciti quattro anni fa. Gli Xiaomi Mi 10 rappresentano al momento i device più “vecchi” tra quelli che accoglieranno l’aggiornamento software rilasciato da Xiaomi.

Per tutti gli utenti che sono in possesso degli smartphone della linea Xiaomi citata, questo annuncio rappresenta una notizia molto più che positiva. La politica di aggiornamenti di tali dispositivi si fermava, infatti, a tre major update del software. Questi sono già stati raggiunti con l’ultimo aggiornamento ad Android 13 e MIUI 14 rilasciati lo scorso anno. Considerando quanto dichiarato sembra che Xiaomi abbia deciso dunque di regalare ai suoi utenti un anno in più, rispetto a quelli previsti, permettendo loro di ricevere l’aggiornamento di HyperOS.

È però importante ricordare che, se anche il nuovo aggiornamento arriverà su questi dispositivi, ci saranno alcune limitazioni. Ciò accade perché sui dispositivi datati è disponibile Android 13 e non 14. Dunque, se anche si assisterà all’update di HyperOS questo avrà un impatto minore rispetto a quello previsto sui dispositivi Xiaomi di ultima generazione.