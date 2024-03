Si amplia ulteriormente la gamma di smartphone del produttore tech Vivo per il mercato europeo. L’azienda ha infatti da poco presentato un nuovo device appartenente alla fascia medio-bassa, ovvero il nuovo Vivo V40 SE 5G. Ad alimentarlo, troviamo uno degli ultimi soc di casa Qualcomm di questa fascia, ovvero il soc Snapdragon 4 Gen 2. Ecco qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Il produttore tech Vivo presenta ufficialmente il nuovo Vivo V40 SE 5G

Vivo V40 SE 5G è il nuovo membro di questa gamma ed è stato da poco presentato in veste ufficiale per il mercato europeo. Come già accennato in apertura, si tratta di un device di fascia medio-bassa e ad alimentarlo troviamo il soc Snapdragon 4 Gen 2. In accoppiata sono presenti fino a 8 GB di memoria RAM di tipo LPDDR4X e fino a 256 GB di storage interno di tipo UFS 2.2. Gli utenti potranno comunque espandere ulteriormente fino ad addirittura 1 TB.

Per quanto riguarda il design, non troviamo stravolgimenti rispetto al passato. Lo smartphone presenta sul fronte un display con tecnologia AMOLED, un plus per questa fascia di prezzo. Il pannello ha una diagonale da 6.67 pollici ed ha una frequenza di aggiornamento pari a ben 120Hz. Si potrà inoltre contare su una batteria da 5000 mah ed è presente il supporto alla ricarica rapida da 44W. Sul retro troviamo invece tre fotocamere poste a semaforo. Abbiamo un sensore principale da 50 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Tra le altre caratteristiche, abbiamo il software Android 14 con l’interfaccia utente FunTouchOS 14e un doppio speaker audio.

Per il momento sappiamo che il nuovo smartphone di fascia media Vivo V40 SE 5G sarà distribuito ufficialmente per il mercato europeo nelle colorazioni Crystal Black e Leather Purple. L’azienda per ora non ha rivelato il prezzo di vendita ufficiale. Vi terremo aggiornati.