In questi ultimi giorni il produttore cinese Vivo ha tenuto un importante evento di presentazione durante il quale sono stati annunciati numerosi dispositivi, come ad esempio i nuovi pieghevoli Vivo X Fold 3 e Vivo X Fold 3 Pro. Oltre a questi dispositivi, però, l’azienda ha colto l’occasione per presentare in veste ufficiale anche il suo nuovo tablet di fascia alta, ovvero il nuovo Vivo Pad 3 Pro. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Il produttore tech presenta in veste ufficiale il nuovo Vivo Pad 3 Pro

Il produttore tech Vivo ha da poco annunciato in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo tablet top di gamma. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Pad 3 Pro. Quest’ultimo vanta tutta una serie di caratteristiche notevoli. Tra queste, spicca in primis la presenza di un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 13 pollici. La risoluzione è molto elevata ed è pari a 3096 x 2064 pixel. Il form factor è di 3:2 ed è inoltre presente una frequenza di aggiornamento dello schermo esagerata pari a ben 144Hz.

Dal punto di vista prestazionale, questo tablet vanta un primato. Si tratta infatti del primo tablet ad essere alimentato dal nuovo processore top di casa MediaTek. Si tratta del soc MediaTek Dimensity 9300 e le performance vengono inoltre supportate da diversi tagli di memoria con fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di storage interno di tipo UFS 4.0. Il tablet vanta poi la presenza di una enorme batteria con una capienza di 11500 mah con supporto alla ricarica rapida da 66W. Tra le altre caratteristiche, abbiamo il Wifi 7, il Bluetooth 5.4 e il supporto alla Vivo Pencil 2 e alla keyboard.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet top di gamma Vivo Pad 3 Pro sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 400 euro al cambio attuale.