Google sta lavorando costantemente per migliorare le sue applicazioni dopo l’introduzione di nuovi tanti servizi. Il gruppo di sviluppatori del colosso di Mountain View ha messo a disposizione dei suoi utenti molte nuove funzioni con il servizio Google Wallet.

Nello specifico, una delle ultime novità introdotte da Google per il suo servizio comprende una nuova impostazione per la verifica all’interno di Google Wallet per i dispositivi Android. Attraverso questa funzione gli utenti dovranno scegliere, se necessario, verificare la propria identità quando usano determinati metodi di pagamento e i pass all’interno del servizio stesso.

Le novità di Google Wallet

Quando è necessario verificare la propria identità per utilizzare articoli archiviati in Wallet, gli utenti hanno diverse opzioni. È possibile procedere con la verifica adoperando le stesse impostazioni di blocco utilizzate per lo smartphone. Come, ad esempio, l’inserimento dell’impronta digitale o di un nuovo PIN.

Per avvalersi della nuova funzionalità basta aprire l’app di Google Wallet e toccare l’immagine del proprio profilo. Nella finestra che si apre sulla schermata dello smartphone bisogna selezionare la voce “Impostazioni Wallet” e cercare la nuova sezione “Sicurezza”. In questa pagina vengono mostrate le impostazioni di verifica. Per il momento l’unica opzione fornita è quella che riguarda i “pagamenti per gli spostamenti”. Tra questi troviamo le verifiche prima di effettuare pagamenti per autobus, metropolitana e altri mezzi, attraverso l’uso di una carta di credito o di debito.

Google, a tal proposito, precisa che inizialmente proverà a cercare le carte dei trasporti pubblici che non richiedono la verifica. Se non sono presenti, il sistema allora procede addebitando il pagamento su una delle carte. Inoltre, l’azienda specifica che gli utenti hanno la possibilità di disattivare la verifica per non dover verificare la propria identità ogni volta che devono pagare per utilizzare i trasporti pubblici.

La novità è stata scovata nella versione 24.08.12 di Google Play Services ed anche nella versione 24.10.xxx di Google Wallet.