La rivoluzione delle auto elettriche è in pieno fermento, e sembra proprio che non ci sia modo di fermarla. Secondo le ultime notizie dall’International Energy Agency (IEA), il mercato automobilistico sta subendo una vera e propria rivoluzione, con sempre più persone che optano per veicoli elettrici anziché quelli tradizionali a benzina.

I numeri parlano chiaro

Il rapporto di Global EV Outlook, ci fa sapere che oltre il 20% delle auto vendute in tutto il mondo quest’anno sarà proprio elettrico. E non si tratta di una tendenza temporanea, ma sembra proprio che prenderà sempre più piede nei prossimi dieci anni.

Secondo le loro stime, nel 2024 ci saranno circa 17 milioni di auto elettriche vendute in tutto il mondo. Un aumento notevole del 25% rispetto all’anno precedente. E chi comanda questa rivoluzione? Beh, la Cina è in cima alla lista, con previsioni di vendite di quasi 10 milioni di EV solo quest’anno. Anche gli Stati Uniti stanno facendo la loro parte, con una su nove auto che sarà elettrica. Per quanto riguarda l’Europa, poi, nel nostro piccolo anche noi stiamo accelerando, con quasi un’auto su quattro che sarà elettrica nel futuro prossimo.

Il 2023 è stato un anno da record, con le vendite globali di auto elettriche in aumento del 35%, quasi raggiungendo i 14 milioni di unità. E non è una tendenza limitata solo ai paesi più sviluppati: anche in luoghi come il Vietnam e la Thailandia, le auto elettriche stanno guadagnando terreno, rappresentando rispettivamente il 15% e il 10% di tutte le auto vendute.

La nuova era delle auto elettriche

E il bello è che i prezzi delle auto elettriche stanno finalmente scendendo. In Cina, più del 60% delle auto elettriche vendute nel 2023 costava meno delle auto a benzina. Negli Stati Uniti e in Europa, i prezzi rimangono ancora un po’ alti, ma si prevede una riduzione grazie alla concorrenza e ai miglioramenti nella tecnologia delle batterie.

Ma c’è un problema: ci sono abbastanza punti di ricarica? L’IEA ci dice che se vogliamo continuare su questa strada, dobbiamo garantire che ci siano abbastanza posti dove poter ricaricare le nostre amate auto elettriche. Dicono che entro il 2035 dovremmo aumentare i punti di ricarica di sei volte. È necessario un forte sostegno politico e una pianificazione attenta per evitare sovraccarichi sulle reti elettriche esistenti, com’è già successo in passato.

Insomma, la strada verso le auto elettriche è tutta in salita, ma sembra proprio che stiamo facendo progressi verso un futuro più verde e sostenibile.