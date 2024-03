La FCC, autorità americana che si occupa di telecomunicazioni, ha introdotto un’indagine che coinvolge Amazon ed altre piattaforme di vendite online. L’accusa è quella di aver commercializzato dei jammer. Si tratta di disturbatori di frequenza che non possono essere venduti al pubblico. Questa proibizione vale negli USA così come anche in altri paesi del mondo e permette di tenere lontani i droni, mettere fuori gioco le telecamere di sicurezza o anche creare problemi alle reti Wi–Fi.

Non sorprende che sul web vengano messi in vendita anche prodotti illegali, il problema è quando a renderli disponibili per il grande pubblico sono le piattaforme come Amazon, eBay e simili.

Amazon e venditori online sotto indagine

Un’azienda in Minnesota, la Maverick Drone Systems, aveva sulla sua piattaforma uno strumento in grado di disturbare la radiofrequenza dei droni per 3.000 dollari. Il dispositivo è stato prodotto da un’azienda cinese denominata Tatusky ed è in grado di agire per circa 2 km.

La lotta alla vendita dei dispositivi jammer è stata iniziata con lo scopo di bloccare le possibili conseguenze negative da questi provocate. Come messo in evidenza dalla FCC, il giusto jammer è in grado di interferire anche con le comunicazioni di emergenza. Oltre che ostacolare i sistemi di gestione dello spazio aereo e molto altro ancora. Proprio per questo, negli USA, l’utilizzo dei dispositivi è vietato, secondo le leggi federali, anche alla polizia locale.

L’inizio delle indagini ha segnato un punto di svolta. I venditori di jammer presenti su Amazon USA erano venditori terzi e si potrebbe supporre che il gigante dell’e-commerce in realtà non abbia alcuna responsabilità a riguardo. In realtà, Amazon, così come le altre piattaforme, è perseguibile per tutti i prodotti che vengono inviati tramite il proprio sistema. Considerando ciò, l’accusa è quella di non essere intervenuta con provvedimenti perentori contro i venditori terzi incriminati.