Sono passati ormai quasi sette anni dall’arrivo ufficiale dell’ultimo smartphone della serie Galaxy C di Samsung. Tuttavia, sembra che il colosso sudcoreano abbia intenzione di presentare un nuovo dispositivo appartenente a questa serie. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Samsung Galaxy C55 e quest’ultimo è stato avvistato in queste ore sul sito di Google Play Console. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy C55, il nuovo device passa dal portale Google Play Console

Uno dei prossimi smartphone di casa Samsung è stato da poco avvistato in rete sul sito web di Google Play Console. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy C55. Si tratta del primo dispositivo appartenente a questa serie ad essere annunciato dopo ben sette anni di pausa.

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, sembra che questo dispositivo sarà una versione re-branded di un altro smartphone del colosso sudcoreano, ovvero lo scorso Samsung Galaxy M55. A rivelarlo, in particolare, è stato il numero di modello del device, che è pari a M55XQEEA. Sul sito di Google, è poi presente una piccola immagine che ci ha confermato ulteriormente le somiglianze con questo dispositivo.

Oltre a questo, combaciano inoltre anche alcune caratteristiche tecniche. Secondo quanto rivelato dal sito web Google Play Console, infatti, il prossimo Samsung Galaxy C55 sarà alimentato da un processore di casa Samsung, ovvero il soc Snapdragon 7 Gen 1. A supportare le performance ci saranno diversi tagli di memoria, comprendenti almeno 8 GB di memoria RAM. È stata poi confermata la versione del software che troveremo a bordo, ovvero l’ultima release Android 14. Il comparto fotografico dovrebbe infine includere un sensore fotografico principale da 50 MP.

Per il momento questo è quello che sappiamo su questo nuovo device. Ricordiamo comunque che la sua apparizione su Google Play Console ci indica che il suo debutto è ormai vicino.