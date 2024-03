Durante la gestione quotidiana della propria casella di posta elettronica, spesso può capitare di ricevere una grande quantità di email indesiderate. Ciò, a volte, diventa una fonte di enorme fastidio. Dalle newsletter non richieste ai messaggi promozionali da parte di aziende insistenti, mantenere il nostro indirizzo email sempre ordinato diventa una vera e propria sfida. Ma essere organizzati in questo ambito risulta essere una prerogativa assolutamente necessaria, per una comunicazione efficiente. In quanto, come è risaputo, al giorno d’oggi, le notizie più importanti, per esempio a livello professionale, vengono generalmente inviate sempre via mail.

Fortunatamente però, esistono modi rapidi e efficaci per bloccare l’invio dei messaggi molesti.

Posta elettronica: ecco come mantenere l’ordine

Il primo passo verso uno spazio di posta elettronica più gestibile, consiste nell’ individuare e bloccare gli utenti o gli indirizzi che inviano email non desiderate. Su piattaforme come Gmail, questo processo è relativamente semplice. Dopo aver identificato il mittente “fastidioso”, basta aprire l’app sul proprio dispositivo e selezionare il messaggio in questione. Successivamente, toccando l’opzione “Altro“, situata nella parte superiore a destra dello schermo, apparirà la voce “Blocca“. Cliccateci su e il gioco è fatto.

Questi semplici passaggi fanno in modo che tutte le future email provenienti da quel determinato indirizzo siano automaticamente reindirizzate alla cartella dei messaggi indesiderati. Liberandosi, in questo modo, da contenuti non richiesti. Insomma con un po’ di attenzione in più e utilizzando le funzionalità disponibili, è possibile mantenere la propria casella ordinata e funzionale, consentendo di concentrarsi sulle comunicazioni importanti.

Avere uno spazio ben organizzato e strutturato per le nostre email è davvero indispensabile. In caso contrario si rischiano di perdere comunicazioni importanti, come colloqui di lavoro o richieste di riunioni. Molto importante risulta essere anche la funzione di filtraggio, attraverso cui le email inviate da un determinato indirizzo, siano invece che indirizzate nella sezione spam, completamente eliminate. In questo modo non dovrete preoccuparvi di selezionare l’icona del cestino e procedere con l’eliminazione definitiva dei messaggi. In quanto questi non vi saranno più nemmeno inviati.