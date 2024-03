Definito l’aggiornamento Apple più rilevante degli ultimi anni, iOS 18 ha finalmente una data di lancio ufficiale. Apple annuncerà il suo aggiornamento durante la WWDC che si terrà tra il 10 e il 14 giugno, presentando così in maniera ufficiale tutte le nuove funzionalità.

Come sempre il periodo che precede l’arrivo di novità rilevanti è denso di anticipazioni e anche in questo caso siamo già a conoscenza di quelle che saranno le caratteristiche più rilevanti di iOS 18. Apple introdurrà funzioni basate sull’impiego dell’intelligenza artificiale, permetterà agli utenti di personalizzare la schermata Home dei loro iPhone in maniera ancora più interessante e tanto altro.

iOS 18: ecco tutte le novità previste!

A parlare delle novità che Apple introdurrà sui suoi prossimi iPhone 16 tramite iOS 18 è Mark Gurman di Bloomberg, secondo il quale il colosso di Cupertino si concentrerà sull’offrire ai suoi utenti la possibilità di personalizzare la schermata Home dei melafonini. L’ipotesi è che l’aggiornamento consentirà di accedere a una maggiore quantità di opportunità tramite le quali gestire le app e posizionare i widget nella schermata.

Un altro aspetto che renderà iOS 18 l’aggiornamento più interessante degli ultimi anni riguarda l’arrivo dell’intelligenza artificiale. Negli ultimi giorni ha fatto notizia la collaborazione tra Apple e Google al fine di introdurre Gemini su iPhone e ciò lascia ben sperare sulle possibilità a cui sarà possibile accedere grazie al prossimo aggiornamento. Apple potrebbe, infatti, introdurre i messaggi RCS, intensificare le prestazioni di Siri e sfruttare l’intelligenza artificiale per rendere app come Apple Music in grado di offrire una migliore esperienza. Si dice, inoltre, che iOS 18 accoglierà un design rinnovato che ricorderà visionOS ma a riguardo non si hanno ancora notizie particolarmente attendibili.

Prima di poter assistere all’arrivo dell’aggiornamento sarà necessario attendere il lancio dei prossimi iPhone 16, che dovrebbero arrivare nel mese di settembre 2024. Apple renderà l’aggiornamento compatibile con tutti i dispositivi rilasciati dopo iPhone 11.