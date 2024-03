Gli smartphone hanno cambiato radicalmente il modo in cui ci approcciamo al mondo. Sono passati con l’essere semplici telefoni portatili a veri e proprio mini-computer, nei quali spesso ci perdiamo per ore. Se prima l’utilizzo dei telefoni cellulari si limitava a chiamate, messaggi, fotografie e brevi video, ora la tecnologia ci permette di fare molto di più. Siamo talmente ossessionati dall’uso degli smartphone che spesso li riteniamo indispensabili nella nostra quotidianità e rischiamo di diventarne dipendenti.

Guadagnare con il riciclo dello smartphone

Con l’aumentare della tecnologia si è cercato anche di trovare il modo di monetizzare l’uso dei cellulari, con molte persone che ne hanno approfittato per entrare a far parte del mondo degli influencer. Questo coinvolge la creazione e la condivisione di contenuti video su piattaforme social come Facebook, Instagram, TikTok e altre, con l’obiettivo di aumentare il proprio seguito e, di conseguenza, i guadagni. Ma non è l’unico modo per guadagnare qualcosa attraverso uno smartphone, anche smaltirli nel modo corretto potrebbe dare i suoi frutti.

Aumentando il numero di dispositivi nel mondo anche il problema dello smaltimento ha iniziato a farsi sentire. Sono tante le persone che cambiano spesso il telefono, anche solo per moda, e poi non provvedono allo smaltimento corretto del dispositivo precedente. Questo ha portato ad un innalzamento dei livelli di inquinamento così grave da far attivare anche l’Unione Europea. Sono stati introdotti, infatti, degli incentivi economici che incoraggino il corretto smaltimento degli smartphone.

Chi restituisce il vecchio smartphone in modo adeguato può beneficiare di un piccolo incentivo finanziario. Questo non solo aiuta a ridurre l’inquinamento derivante dai rifiuti elettronici, ma consente anche di recuperare materiali preziosi contenuti nei dispositivi come plastica, metalli e altri componenti, che possono essere riutilizzati o riciclati.

Secondo le nuove normative, l’UE ha anche adottato misure per standardizzare i caricabatterie dei dispositivi portatili, così da ridurre il numero dei rifiuti elettronici generati. Con buona pace della Apple che non ha visto di buon occhio la cosa, questo tipo di iniziative possono contribuire significativamente a ridurre l’impatto ambientale.

Agire per il bene di tutta la comunità

Queste iniziative vengono fatte dai governi dell’Unione affinché possano essere promossi i valori di ecosostenibilità e incoraggiati i comportamenti più responsabili nei confronti dell’ambiente. Sono anche un’opportunità per guadagnare attraverso la restituzione dei dispositivi obsoleti e quindi, spesso, inutilizzabili. Unire la possibilità di fare del bene comune a quella di ricevere un premio in denaro è una mossa che speriamo ripaghi la comunità europea per il bene di tutti noi.