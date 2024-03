Apple migliora Siri con Gemini AI, è in arrivo la grande novità

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate sul web, il prossimo aggiornamento ad iOS 18 dovrebbe essere uno dei più emblematici e grandi della storia recente di Apple. Almeno in parte tutto questo sarà dovuto alle tantissime funzionalità AI che l’azienda di Cupertino ha intenzione di portare sul suo sistema operativo.

Ad essere inclusi principalmente saranno, con tutta probabilità, i miglioramenti riservati all’assistente vocale Siri. Anche se almeno al momento la data non è stata ancora ufficializzata, gli utenti già non stanno più nella pelle. L’attesa è diventata trepidante e si attende con tanta con ansia la conferenza degli sviluppatori. Proprio la WWDC 2024 di giugno avrà il compito di fornire un’ampia panoramica utile a capire quali cambiamenti Apple ha in programma per Siri ma non solo.

Siri migliorerà con iOS 18: Apple prova a portare Gemini AI di Google

Nel lontano 2011 Apple favorì l’entrata in scena del suo primo assistente vocale. Fu allora che nacque dunque Siri, che da quel momento entrò in scena a bordo dell’iPhone 4s. Sembrava effettivamente che Apple avesse portato al suo pubblico qualcosa di realmente grande anche se poi nel corso degli anni la visione è cambiata drasticamente.

Tutte le capacità e le prestazioni che Siri introdusse come super innovative e fresche, sono state agevolmente superate Google Assistant e Alexa di Amazon. Ora una cura a base di intelligenza artificiale potrebbe essere utile a rendere Siri degna di un confronto con le altre realtà.

Stando a quanto riportato, Apple avrebbe avviato dei discorsi con Google per ottenere una licenza. Questa dovrebbe servire ad utilizzare il nuovo LLM Gemini per implementare proprio Siri. I colloqui tra i due giganti della tecnologia sarebbero al momento già in fase di negoziazione.

Tutto potrebbe quindi cambiare a breve per quanto riguarda Siri che finalmente acquisirebbe l’importanza che merita. Ci saranno informazioni nelle prossime settimane.