Il consumo smodato dell’uso dei telefoni cellulari ha portato con sé un’inevitabile piaga: gli sms di spam. Così come accade per le e-mail, è davvero impossibile non riceverne qualcuno – troppi – nel corso della propria vita. Questi messaggi hanno spesso numeri sconosciuti, e sono un tentativo di pubblicizzare questo o quell’altro prodotto. Ma non tutti sono così innocui. Alcuni di essi vengono mandati da truffatori e possono nascondere tentativi di frode, noti come phishing, con l’obiettivo di ottenere i dati sensibili del possessore dello smartphone.

Gli SMS spam, tanto fastidiosi quanto pericolosi

Il primo consiglio, e anche quello che potrebbe sembrare più ovvio, è di non cliccare mai su nessun link e di evitare la risposta al messaggio. La prima cosa da fare è bloccare il contatto sconosciuto e segnalare subito il messaggio come spam. Utile sarebbe anche informare il proprio operatore telefonico e dotarsi di un software antivirus affidabile per proteggersi da minacce come queste

Ma quali sono le ragioni dietro a questi fastidiosi messaggi di spam? Le cause possono essere molteplici. A volte ci si ritrova a ricevere questi messaggi dopo aver inserito il proprio numero di telefono su siti poco affidabili o dopo aver risposto a messaggi di spam precedenti.

Gli sms di spam sono facili da riconoscere: spesso i loro contenuti promettono promozioni esagerate, sconti incredibili o la possibilità di vincere premi meravigliosi o somme altissime con poche semplici mosse. Spesso, cliccando proprio sul link infetto. Altrettanto comuni quelle in cui si dichiara un problema di qualche tipo legato ai propri account social o alla mancata consegna di un prodotto.

Fermare subito il problema

Per fortuna, esistono modi relativamente semplici per bloccare gli sms di spam, sia per gli utenti di Android che per quelli di iPhone. Gli utenti Android possono bloccare i numeri indesiderati attraverso le impostazioni dell’app Telefono, mentre gli utenti iPhone possono bloccare i contatti direttamente dai messaggi ricevuti.

Gli utenti iPhone possono anche filtrare i messaggi iMessage provenienti da utenti sconosciuti dalle impostazioni dell’app iMessage, aggiungendo un ulteriore strato di protezione alla propria privacy.

Quella contro gli sms di spam è una vera e propria lotta, che non dobbiamo mai stancarci di fare. Non cedete alle lusinghe di uno sconto accattivante o all’illusione di una vincita particolarmente fortunata. Il rischio di essere vittima di frodi o di vedere rubati i propri dati sensibili è sempre dietro l’angolo.