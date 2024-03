Gli operatori virtuali sono una valida soluzione per tutti gli utenti che cercano offerte ricche e prezzi vantaggiosi. In particolare, vediamo quali sono le principali proposte di due dei gestori più diffusi per il mercato di telefonia italiano. Si tratta di ho.Mobile e CoopVoce.

Mentre il primo operatore continua a proporre offerte cariche di giga, il secondo si focalizza sulla sua offerta EVO 180. Vediamo nel dettaglio cosa offrono queste due convenienti promozioni.

Le super promo di ho.Mobile e CoopVoce

L’operatore virtuale secondo brand di Vodafone, ho.Mobile, offre ai suoi utenti la sua, ormai famosa, promo ho. 10,99. Questa promozione permette di accedere ad un piano tariffario che offre minuti ed SMS illimitati e 300 GB di traffico internet con rete 4G. Come è intuibile dal nome, la promo prevede un costo mensile di 10,99 euro. Cambiare promozione è gratuito e non sono previsti costi aggiuntivi per la sua attivazione.

Questa è solo una delle offerte attualmente attive per ho.Mobile. Se siete interessati a questo gestore, ma avete esigenze che la promo ho. 10,99 non può soddisfare vi consigliamo di recarvi sul sito web ufficiale dell’operatore o sulla sua app. in questo modo è possibile visionare tutte le promozioni disponibili con le loro rispettive informazioni e le modalità di attivazione. Se siete già clienti ho.Mobile e volete cambiare promo, vi basterà recarvi nella sezione “La mia offerta” e cliccare su “Cambia offerta” selezionando quella più adatta alle vostre esigenze.

Per quanto riguarda CoopVoce, invece, l’operatore virtuale mette a disposizione degli utenti la promo EVO 180. Questa promozione offre minuti illimitati, 1000 SMS e 180 GB di traffico internet in 4G grazie alla rete TIM. Il prezzo mensile è di 9,90 euro “per sempre”. Per attivare la promozione è necessario pagare i costi di attivazione pari a 10 euro, mentre la spedizione a casa della SIM è inclusa.

Come per ho.Mobile, anche per CoopVoce, sul sito web ufficiale è disponibile la lista di tutte le offerte attive. Consultando la homepage è possibile attivare la promo EVO 180 o consultare la sezione offerte per scegliere l’opzione che più si adatta alle proprie esigenze.