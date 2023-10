Le offerte di CoopVoce sono imbattibili, ultimo giorno per la EVO 180

CoopVoce ha ancora disponibile la sua EVO 180. All’interno di questa opportunità ci sono i contenuti che tutti desiderano quando scelgono un nuovo gestore. Oltre al prezzo basso, CoopVoce riempie sia i minuti che gli SMS lasciando la ciliegina sulla torta in prossimità della connessione ad internet. Sono infatti tanti i giga che arrivano con la EVO 180, promo che ogni mese costa 7,90 € ma solo se la si sottoscrive entro oggi.

Al suo interno gli utenti possono trovare minuti senza limiti verso tutti i provider con 1000 messaggi ancora verso tutti. Per quanto riguarda invece la connessione ad Internet ci sono 180 giga disponibili con la rete 4G veloce.

CoopVoce: questo è l’ultimo giorno per sottoscrivere la migliore offerta

Grazie a questa soluzione potete avere il meglio ogni mese e per sempre allo stesso prezzo. Ricordiamo infatti che CoopVoce non ha mai aumentato il prezzo delle tariffe dei suoi clienti. Tutti i gestori virtuali o quasi non sono soggetti ad alcuna rimodulazione e questo è il vantaggio principale per il quale il pubblico tende a sottoscrivere le offerte a loro appartenenti.

Richiedendo direttamente online questa EVO 180, gli utenti potranno scegliere di ricevere la scheda Sim in uno tra i 900 punti vendita selezionati Coop, o direttamente a casa propria. Se poi avete un telefono compatibile, potete anche richiedere la nuova Sim virtuale detta eSim.

Nel caso in cui doveste optare per la ricezione a casa e l’attivazione online, il costo di attivazione sarà pari a 10 € compreso di attivazione e spedizione. Nel caso in cui doveste scegliere il punto vendita per il ritiro, pagherete sempre lo stesso prezzo.

Anche i già clienti di CoopVoce possono sottoscrivere questa EVO 180, il tutto semplicemente pagando il costo di attivazione di 9,90 € una tantum.