Nel vasto universo degli smartphone Android, il Samsung Galaxy S24 Ultra emerge come il nuovo leader indiscusso, il punto di riferimento per l’intera industria dei flagship nel 2024. Ma nonostante le sue incredibili caratteristiche e prestazioni di alto livello, una problematica insolita sembra aver destato l’attenzione degli utenti: un’odore sgradevole proveniente dalla sua S Pen integrata.

Lo strano odore della S Pen

L’allarme è stato innescato da una discussione su Reddit, dove l’utente LatifYil ha segnalato che la S Pen del suo Samsung Galaxy S24 Ultra “puzza terribilmente“. Questo fenomeno ha rapidamente attirato l’attenzione della community, con numerosi altri utenti che hanno confermato di riscontrare lo stesso problema. L’odore è stato descritto come simile a quello della “plastica bruciata” o addirittura al distintivo odore del Cybertruck di Tesla.

La questione ha raggiunto persino l’attenzione di Samsung stessa, evidenziando un potenziale problema che va al di là del singolo caso. Secondo un moderatore del forum della community europea di Samsung, l’origine dell’odore sgradevole potrebbe essere legata al riscaldamento della S Pen all’interno del suo alloggiamento nel corpo dello smartphone. Questo aumento di temperatura potrebbe generare un odore simile a quello della plastica surriscaldata, come accade in un’auto lasciata al sole.

Curiosamente, il problema non sembra essere esclusivo del Samsung Galaxy S24 Ultra. Generazioni precedenti, come il Galaxy S23 Ultra e S22 Ultra, presentano anch’esse questa caratteristica. Tuttavia, in un’ironica torsione del destino, il primo dispositivo Samsung ad implementare una S Pen integrata, il Galaxy Note S20 Ultra, sembra essere immune da queste “puzze” misteriose.

Design da migliorare

Questa scoperta solleva interrogativi interessanti sul design e sulla costruzione degli smartphone Samsung, spingendo gli utenti a chiedersi se esista una soluzione definitiva per eliminare questo fastidioso inconveniente. Mentre la comunità attende con ansia una risposta ufficiale da parte di Samsung, resta da vedere come l’azienda affronterà questa insolita situazione e se apporterà modifiche future per risolvere definitivamente il problema dell’odore sgradevole della S Pen.